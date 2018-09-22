中秋賞屋搶客 建商下重本抽好康

2018年09月22日 00:54 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

興富發「竹科悦揚」在22至24日打造兒童氣墊樂園與現場烤肉。（興富發提供）

「甲山林天墅」在22至24日，推出預約可享池畔月光BBQ活動。（甲山林提供）

「全陽大璽」23日傍晚開始，邀已購客參加中秋烤肉晚會及抽獎。（創意家提供）

北中南建案 中秋搶客 賞屋烤肉

28檔市場推案爆量，中秋連假更被視為票房重要指標，北中南建案搶客拚場，「賞屋烤肉」幾成市場重量級個案必備活動，準購屋人想趁著假期賞屋，可先了解區域的建案活動，電話預約，不但可享免費大餐，還有機會抽到iPhone新機、Dyson吸塵器等家電大獎。

中秋節演變至今，已成「烤肉節」，建商規畫連假賞屋活動，烤肉幾乎成為必備選項，但因應客源不同，也量身定制不同的活動內容。

預約大餐還可抽獎

如以吸引南港、內湖高端客戶等第二代購屋的長虹「忠孝詠吉」，23日請來專業團隊，針對預約VIP客推出高檔烤肉饗宴。甲山林旗下的「天墅」、「上河園」、「歡喜市」也推出烤肉趴。

位於新店的「全陽大璽」、「友座紳鄰」，負責代銷的創意家趕搭iPhone發表新機熱，針對已購客或簽約客推抽手機活動。

另從北到南有九大建案的興富發，連假期間因個案客層不同，從畫展、音樂盛宴，到打造兒童遊樂園，活動琳瑯滿目，甚至位於新竹的「竹科悦揚」更豪氣祭出SKODA FABIA等百萬好禮、賞屋FB按讚加上分享，還可抽DysonV6手持吸塵器。

趣味闖關月光影院

全民烤肉風到台中一樣不能免俗。永福地產「洲際W」，攜手好運來洲際宴展中心，於中秋連假聯合舉辦「台中洲際中秋嘉年華」，現場準備豐盛烤肉食材、趣味闖關遊戲、摸彩活動等，民眾也有機會帶走液晶電視及中信兄弟球星簽名球。

遠雄清水案「遠雄之星6」在今、明兩日也將舉辦「遠雄之星2018海洋公益夢想季」的「海洋星樂園」、「中秋親子月光影院」活動。往南至高雄，興富發「悦誠」每周五、六、日，請來胖卡車、文創三輪餐車，邀請民眾闔家品美食，希望能為928檔期開出好成績。

(中國時報)