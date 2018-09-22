新莊喜迎北捷環狀線

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中國時報
／台北報導

台北捷運環狀線第一階段大坪林站至新北產業園區站預計今年12月完工，屆時串聯新店、中和、板橋、新莊一帶不用再進入台北市區轉乘，大大提升新北市民交通便利性，使得房價相較新北其他主要重劃區略低的新莊副都心、頭前重劃區再度引發關注，除成屋案加緊去化，麗寶、鄉林、名軒、建義等建商今年底、明年初將陸續推出新案。

海悅專案林世民表示，就目前新北各大重劃區分析，新莊副都心房價相較偏低，但區內擁有電影文化中心、中央合署辦公大樓、機捷、環狀線等重大建設，未來還有Au商場進駐，都將有助市場逐漸回溫。

目前區內主要成屋案有「潤泰峰盛」、「冠德天御」、「遠雄國匯」、「遠雄國都」等。位於中央路、總銷32億的「麗寶ALL IN ONE」緊鄰2020年將完工的Au商城旁，興建的兩棟大樓，分別做為住宅、辦公使用，主力坪數為28至40坪，其中住宅案開價約50至60萬元間，辦公產品為毛胚屋，開價每坪47至57萬。

據瞭解，10月底麗寶擬進一步推出位於中央路、文藝路的「麗寶好萊塢」，總銷約30餘億，主力坪數為50坪，因為SRC建築，又緊鄰捷運站，開價略高約55至65萬。

鄉林副總經理林昌智也透露，鄉林在副都心中港路上、總銷20億的都更案「鄉林淳真」25日將進場，開放首波VIP客戶預約，主力坪數為31至66坪，開價約48萬至55萬。該案最特殊的是，除健身房、泳池外，內設一般住宅少見的露營區、攀岩區，符合時下富二代青睞的運動休閒風。

藝人佩甄與醫美老公王祚軒代言，位下新莊、雙鳳路的「君泰凰」，主力坪數為46至60坪，開價約46至48萬。主打公園宅、全齡化公設。

(中國時報)

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