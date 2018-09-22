雨神同行 衛生紙抓漏巧避淹水宅

2018年09月22日 00:54 中國時報 于靜芳

台灣氣候潮溼多雨，台灣「雨神」同行，遇雨成災民眾最怕買到漏水宅與淹水宅，究竟購屋該注意什麼呢？如何一眼認出淹水宅？

據內政部統計，房地產消費糾紛幾乎長期多以房屋漏水名列冠軍，民眾買房如何避免買到漏水宅、淹水宅？首先，買房要先注意「大環境有沒有淹水的問題」，也就是說房子是否處於易淹水警戒區等，或每逢大雨或颱風就淹水。

民眾可先查詢經濟部水利署發布的淹水區警戒資料、災害潛勢地圖網站，了解欲購屋路段是否位於易淹水高警戒地區，通常易淹水多是地勢相對低窪，或鄰河、海岸區，一旦無配合抽、排水系統進行排水，或有豪大雨就易積淹，即使買在高樓層，仍可能遭遇電梯、機械式停車位故障等問題，建議實際走訪現場多詢問當地民眾。

大環境了解後，接下來就是「觀察房子本身有沒有漏水、淹過水的問題」，通常大雨、颱風後最容易原形畢露，房仲多會建議水災過後正是看屋的好時機。

究竟如何一眼分辨，民眾可先觀察外觀牆面、樓梯間是否有滲水、水漬、變色或磁磚剝落，頂樓處通常也是最易因積水而衍生漏水問題的地方，防水層措施一旦沒做好，頂樓住戶最先遭殃，頂樓景觀戶變「瀑布景觀戶」也是常有之事！

走入屋內，觀察牆壁是否有壁癌、滲水黃漬、發霉黑點、潮溼霉味等跡象，抬頭看天花板、用手觸摸窗邊、浴廁、廚房排水管是否有滴水、滲水、水痕等狀況，此外，碰觸家具、地板如有嚴重潮溼感，也代表反潮、屋內溼氣重，而地板磁磚的隙縫也是值得注意的細節。若肉眼觀察隙縫處變深、有潮溼黑斑，都是有漏水或淹過水跡象，過去常講帶包衛生紙，舖在馬桶周邊、牆壁，如有潮溼也可很快發現問題。

若不巧買到漏水宅，交屋後發現漏水瑕疵，只要買方在交屋5年內發現漏水，並在6個月內通知賣方，都能主張民法上「物之瑕疵擔保責任」的主張，向賣方提出修繕請求。

（筆者為東森房屋研究中心經理于靜芳）

(中國時報)