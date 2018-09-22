2018年09月22日 00:54 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

為迎接初秋的居家換季，除了衣物、鞋帽外，由於台灣天候潮濕，HOLA特力和樂建議，被子換季收納一定要掌握4大步驟，不僅能維持被子的耐用性，也能保持乾淨度；IKEA認為，衣物收納是整理臥室最重要的工作，選擇具有層架分隔的櫃體、區分出物品收納區域，也便於快速拿取。

中秋節過後，正是被子交替收納時，不少民眾利用好天氣曬被子；HOLA表示，被子千萬不要在正午、太陽最烈時以強光直曬，這樣會破壞被子纖維，減少使用期，建議利用早晨、傍晚陽光直曬，或者到室外有遮陽處間接曬太陽。

HOLA表示，被子收納的關鍵步驟，應先取下被套，將被子四角落抖一抖，盡可能讓填充物平均，避免下次取出後結塊，其次，是將被子表面稍作擦拭，去除表面髒污，若沒合適的戶外空間曝曬，可選擇陽光灑入房內時段將被子平鋪床上，關上門窗以除濕機除濕4至8小時，或於烘被機烘15至30分鐘，一樣可取代曬太陽的效果；最後，收納擺放時，HOLA建議，儘可能直立擺放、避免平壓，才不影響被子的彈性。

IKEA建議，使用有層架分隔的櫃體，會將換季棉被、較少搭配的衣物與包包放置在最上層；而櫃子中層可整齊吊掛襯衫、運動衫等衣物，並搭配掛袋，分格擺放不同顏色或種類的衣服，若擔心衣櫃太亂，不妨以分隔盒幫助分類，歸納好各式配件，讓收納衣物變簡單。

(中國時報)