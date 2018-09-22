頂級新iPhone 殺破5萬元

2018年09月22日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

全球首波iPhone XS系列21日正式在台銷售，在中華電信排第一、排隊近91小時的徐先生開心獲得業者加送一支頂規iPhoneXS MAX512GB手機，結果抽排隊禮Apple Watch3，竟又是他抽得超級幸運。（趙雙傑攝）

換機潮只聞樓梯響，蘋果新機iPhone XS昨日在台開賣，買氣持續低迷，不僅電信門市不見人潮，就連首賣會場都花不到2小時，就去化排隊用戶。影響所及，坊間通訊行直接砍價2000至3000元，跟電信業者搶單機生意，頂規iPhone XS Max（512G）殺破5萬元。

台灣名列iPhone XS首波開賣名單，不過跟去年銷售iPhone 8一樣，買氣不佳。電信業者預估，iPhone XS首波到貨量超過10萬台，備貨充足，但首周大概只能賣出7、8萬台，加上中秋連假因素，銷售情況恐不樂觀。

首周買氣 保守看待

蘋果今年發表兩款iPhone新機，被視為高階版本的XS、XS Max，昨早8點就在全台開賣。不過，果粉多認為XS與前一代X差異不大，加上今年訂價又比去年來得高，考量預算壓力，都讓原本預期的換機潮不如預期。

中華電行通總經理陳明仕強調，今年iPhone到貨量十分充足，應會有不錯買氣。不過台灣大商務長谷元宏說，剛好遇到中秋連假，如果天氣好，多數人會出外，不會來買手機，因而對開賣首周實際買氣，持保守態度。

備貨充足 合約拉長

遠傳電信副總經理尹德洋認為，就目前掌握預購量，3天銷量要突破1萬台沒有問題，但也坦言換機頻率確實拉長，過去24、30個月合約恐怕都還嫌短，今年首度推出36個月的業界最長合約，試探用戶接受度。

相較於三大仍樂觀，台灣之星執行副總經理朱曉幸表示，開賣首日買氣看來還可以，但訂價太貴、手機外型沒有大幅改變等「不想換」的問題沒有解決，買氣很難拉抬起來，反倒是前幾代機種有望異軍突起。

下月平價款XR上市

單機市場方面，手機盤商及各大通訊行都不看好XS銷售，早在昨日開賣前就進行「殺」盤推演，各機款普遍降價2000至3000元；至於各大電商通路，則在開賣首日就喊出折價5％，換算起來約有1800至2500元降幅。

盤商認為，XS訂價太高，嚇跑原本要換機的果粉，導致首日銷售比去年更慘，但不代表沒有換機潮，除了iPhone 7、8近日詢問度增高、銷量明顯攀升，下月底還有平價款的iPhone XR要上市，屆時再評斷換機潮比較客觀。

(中國時報)