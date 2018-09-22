速度快拍照佳 死忠果粉最愛

2018年09月22日 04:10 中國時報 石欣蒨 ／台北報導 ／台北報導

全新iPhone XS系列昨（21日）正式開賣，創新高的售價被網民調侃是「果粉年度信仰奉獻」，但3C通路業者觀察，今年以舊換新使用者最多約占7成，主因是新機性能及拍照功能大升級，激起不少iPhone 6及6S、iPhone 7的用戶換機慾。

蘋果101直營店拔得頭籌的全先生表示，手上的iPhone 6S Plus已使用3年，決定換擁有更大螢幕的iPhone XS Max 64GB金色版，「最吸引的是相機畫質大幅度提升，最新晶片的處理速度很有感。」

今年實體店iPhone XS Max 256GB金色版賣最好約占7成，德誼數位iPhone XS系列比去年Phone X首波預約量成長2到3成；PChome24h購物及friDay購物比iPhone 8及iPhone X首賣日成長5成；momo購物1小時賣1500台、燦坤4小時業績破5000萬元。

德誼數位總經理趙億南表示，新機規格升級，使用起來會更有感，看好iPhone本月能刺激手機市場，9月將有機會成為今年單月手機銷售量最高的一個月。

LPComment科技生活雜談站長劉侑翁以iPhone XS與三星S9+作比較，他認為，在高反差、曝光的環境下，拍照的曝光平衡確實不錯。

3C達人廖阿輝搶先購入iPhone XS Max開箱，不僅速度提升有感，最大感受是螢幕跟拍照，他也分享拍照的景深處理速度更快，但價格提高後，連耳機插孔轉接器等配件都沒有附上，直言蘋果「可說是最創新、最強大，但也最小氣的公司。」

(中國時報)