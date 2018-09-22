中秋轉涼 國道今湧車潮

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中國時報
／台北報導

今天正式進入中秋節連續假期，昨國道5號首度試辦日間免收費，不過觀察下來，車流量並未特別增加，效益仍有待評估。交通部高公局提醒，今是南下車流最多的一天，西部國道北、中部路段易塞車，行車時間是平日3倍以上。

交通部依慣例在中秋節連假實施車輛分流措施，包括單一費率、深夜0至5時暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採8折收費、高乘載管制、匝道入口封閉等。

高公局預估，今日上午8時起，國1楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3三鶯至關西、茄冬至西濱、烏日至霧峰、國5系統至坪林等路段容易塞車。駕駛碰到這些路段，建議短途改走省道、長途改走替代道路。

交通部長吳宏謀上任後拋出奇想，在日間提供國道免收費，鼓勵駕駛離峰時間出發，儘管交通學者普遍不看好，高公局選在假期前（21）、後（25）一天的6至15時，試辦免收費，觀察使用狀況。

根據國道即時路況系統顯示，昨日國5優惠時段的南下車潮並無明顯增加，全線順暢。

此外，中秋連假天氣將有變化。氣象局預報員李孟軒表示，今日還會是秋老虎的型態，周日（23日）午後鋒面南下，有局部大雨發生的機率，將持續到下周二，24日中秋夜北部應該看不到月亮，中南部賞月的機率比較大。

天氣風險公司也提醒民眾，高溫會逐漸降到26℃、27℃，低溫更會下探22℃、23℃，有秋涼的感覺。今年中秋的穿著可能會是短袖換長袖、進入換季的階段；尤其北部、東北部持續會有將近一周的涼爽天氣，預料將特別有感。

今年第24號潭美颱風形成了！李孟軒說，未來將朝西北西移動，周二是關鍵，預估周二到周四影響台灣。

(中國時報)

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