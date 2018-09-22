火紅開趴 遠傳hold住買氣

全球首波iPhone XS系列21日正式在台銷售，電信三雄都在台北信義區威秀門市舉辦開賣活動並祭出優惠活動，一早遠傳門市出現排隊精心打扮配合業者舉辦的優惠活動。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

蘋果新機iPhone XS開賣，電信三雄齊聚信義區軋場，為炒熱現場氣氛，遠傳電信今年加開「你最火紅」歡樂趴，邀請排隊購機的民眾展現紅色創意，活動現場熱鬧非凡，有民眾打扮成魯夫、漢唐仙女等各方火紅人物「超時空交會」，讓在場等候的果粉不孤單。

遠傳昨天早上8點於信義威秀直營門市準時開賣iPhone XS系列新機，搶到頭香的幸運兒邱先生，除了成功申辦iPhone XS Max新機外，在排隊42小時後還額外獲得iPhone XR 64G手機，等於下月iPhone XR開賣時，不用再來排隊，讓他直呼：「實在太賺了！」

「決定來遠傳排隊真的非常划算！」邱先生目前還是研究所學生，平常就喜歡透過手機看電影、聽音樂來舒壓，因此這次申辦大螢幕尺寸的iPhone XS Max，費率則選擇4.5G超極速方案，月付$1,399，再以優惠價加購friDay影音娛樂包，新機可以多折扣千元，算是精打細算。

遠傳電信個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，今年遠傳首度推出綁約36個月系列方案，搭配指定資費，只要55折就能帶走最新iPhone XS，除了上網吃到飽、網內通話免費外，限時再加碼每月999元國內通話金，共高達近3萬6000元優惠，相當優惠。

尹德洋指出，新機鋪貨量足夠，但隨著蘋果打機海戰術，未來會成為長線行銷商品，一直熱賣，尤其可觀察iPhone7、iPhone8降價後，銷量持續上升，這使得遠傳用戶使用蘋果手機比重穩定增加，約有3成。

遠傳逆勢操作，除了排隊前50名有紅福袋，也透過主題趴現場公開票選出「最佳裝扮獎」，今年優勝者是早上5點來現場排隊的張先生，特地打扮成「拳霸」，霸氣十足威震全場，如願抱回iPad Pro大禮。

(中國時報)

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