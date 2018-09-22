冷卻水滲入 亞培6款產品維持下架

2018年09月22日 04:10 中國時報 林周義／台北報導

亞培6款疑似變質產品「原味安素」、「腎補納」、「普寧勝」、「管灌安素」、「健力體」及「愛美力HN」檢驗報告昨（21）日出爐。衛福部食藥署表示，製造過程的技術問題，導致冷卻水滲入罐頭，造成結塊。目前該6款產品仍維持下架，待新製程才開放進口。因結塊原因為技術上的普遍狀況，亞培公司並未被開罰。

食藥署副組長魏任廷說明，罐頭食品經歷高溫處理後，需經過冷卻程序。罐頭上用以透氣的縫隙，在急速冷卻時不小心滲入冷水，才引發結塊。以過往的文獻來看，這類狀況的出現機率為1萬到10萬分之一。

食藥署組長潘志寬表示，因亞培沒辦法矯正既存風險，同一批號的6款產品繼續維持下架，待亞培改善工廠設備，再開放進口。除要求亞培提供新製程的相關資料，也將對其加強邊境抽樣檢驗，若發現不合格產品將整批退運。

目前該6款產品的下架量為264萬4939罐。待亞培完成工廠改善，食藥署也將公開安全的產品批號供民眾參考。

亞培昨晚也發布新聞稿向消費者致歉，並表示配合政府部門的後續行動，以確保產品符合要求，強調針對此次事件，已就微量產品發生質地不一的原因加以調查（客訴率為百萬分之二十，0.002%），並全力進行解決。如果消費者有疑慮，可撥打免付費專線0800-036-688或寄送電子郵件至customerservice@abbott-nutrition.com.tw。

(中國時報)