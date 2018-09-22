波頓點名與台合作 反擊網攻

2018年09月22日 04:10 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

美國白宮國家安全顧問波頓20日介紹新的美國網路安全戰略。他表示，面對來自中國大陸、俄羅斯、伊朗和北韓的駭客攻擊，美國將與包括台灣在內的盟友合作，而美國在與對手進行網路戰時，將攻守兼施，不再綁手綁腳。

攻守兼施 不再綁手綁腳

美國將於11月6日舉行國會期中選舉，美情報部門預料會出現一系列來自國外的網路攻擊。波頓稱，新的網路安全戰略旨在提供聯邦機構一個全新指導方針，來保護自身和美國民眾隱私。

波頓說，有必要改變政策，「並非因為我們想要在網路上進行更多攻擊，而是為了創造威懾的架構，讓對手們知道他們跟我們對抗，代價要比他們所願承擔的高。」白宮新網路戰略和過去最大的不同在於，前歐巴馬政府時代，總統若要下令發動網攻，需先諮詢國安機構，川普政府最近已取消這項規定，面對網路上的惡意攻擊，總統不需經過諮詢程序即可下令反擊。

不須諮詢 總統直接下令

波頓說：「我們可不像歐巴馬政府那樣被綁手綁腳。任何正對美國進行網路活動的國家都該料到…我們將在攻守方面做出回應。」波頓點名大陸、俄羅斯、伊朗和北韓，是網路主要的威脅來源，美國和盟友每天都受到攻擊。

波頓並未透露新的網路戰略詳細內容與作戰方式，僅表示「我們會更著重攻勢」。五角大廈稱，在防守方面，美國將強化網路防火牆和和改善網路安全。此外也提出「反擊、破壞、降級和威懾」等主動攻擊的新策略。

盟邦合作 建立支援網絡

美國財政部已利用網路制裁，對俄羅斯、北韓、伊朗和其他國家帶來實際影響。美國國務院也宣稱「由於網路空間的相互關聯性」，將與盟國建立網路安全支援網，「當我們的合作夥伴改善其網路安全時，最終會使包括美國在內的其他國家更安全，更有彈性來抵禦網路威脅。」

有記者提問，台灣也面臨來自中國大陸的網路攻擊，美國有哪些方式與國際合作來因應？波頓回答，美國確實已和一些朋友及盟邦展開相關諮商，這些盟友和美國面臨相同的敵意行動都顯得脆弱，而透過現有堅實的架構與盟邦合作是很重要的，美國也有意協助盟邦維持網路安全。

(中國時報)