星打假新聞 擬擴大政府干預

2018年09月22日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

新加坡打擊網路假訊息特選委員會公布報告，要賦予政府權力打擊「假新聞」，稱乎假新聞為國家安全的威脅。然而，人權團體質疑此舉構成對言論自由的威脅。

據「德國之聲」網站報導，這個委員會年初以打擊假新聞為宗旨成立，三月起召開公聽會、研讀報告，並於20日提出200多頁報告，建議賦予政府「迅速遏止網路假消息的傳播與影響」，並指出由於臉書、谷歌、推特等公司普遍對虛假的內容的政策都是不採取行動，政府應該要有因應措施。

新加坡表示，該國作為世界金融中心，種族、宗教混雜而且網路普及，使該國更容易受到假新聞影響。

委員會說，他們掌握到證據顯示外國政府出資在新加坡展開資訊戰。他們警告在多種族的社會中，產生的分歧都可能會為社會亂象埋下種子。

「我認為各個方面已經有逐漸形成意識，認為科技公司應該承擔部份責任，而政府也應該要進行干預，確保他們負責。」新加坡內務部部長尚穆跟(K. Shanmugam)告訴路透社:「這個問題很急迫，很嚴重，所以我們的回應也需要同等的快速、嚴肅。」

委員會建議政府應當擁有「快速阻斷錯誤消息傳播與影響的權力」，賦予政府權限撤除、限制或封鎖錯誤消息的曝光。針對機器人或網路酸民經營的帳號，或是沒有公信力的新聞來源。

委員會另外呼籲媒體機構與其他業界夥伴成立一個「事實查核同盟」，但補充說政府是否參與其中，還需要進一步討論。

非政府組織「人權觀察」亞洲部總裁菲羅伯森(Phil Robertson)指出，「最根本的問題是，新加坡政府在定義什麼是『假新聞』的時後，非常有偏見。」他說：「這個委員會只是政府想要為所欲為的政治掩護，以『假新聞』作為藉口，全面阻絕新加坡人所能接收的資訊。」

非政府組織「無國界記者」整理的世界新聞自由度指數，新加坡在180個國家中排第151名。無國界記者亞太區辦事處負責人牛丹陽(Daniel Bastard)則認為，委員會的這個建議將會「對訊息自由形成摧毀性的寒蟬效應」。

(中國時報)