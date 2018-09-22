青天白日旗覆棺 英老兵遺願得償

2018年09月22日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

參加二次世界大戰仁安羌戰役遭日軍圍困，後來獲國軍解救的英國老兵費茲派翠克（Gerald Fitzpatrick）日前辭世，20日在里茲舉行葬禮。由我國防部派在英國4名進修軍官擔任覆旗官，替他的棺木覆蓋我國國旗，完成其遺願，也感念他生前與我國這麼長一段時間的情誼。

英軍退役上尉費茲派翠克上個月27日辭世，享耆壽99歲，追思禮拜20日上午在聖派翠克天主教堂舉行。靈柩移出教堂後，4名我派駐英國進修軍官擔任覆旗官，替棺木覆上國旗，現場默哀，儀式莊嚴隆重。靈車隨後開往墓園，4名覆旗官將國旗收起折疊，交給遺孀。友人與家屬隨後向費茲派翠克做最後道別。

當年救出費茲派翠克的遠征軍113團團長劉放吾將軍兒子劉偉民，特地從莫斯科飛抵英國參加其葬禮，我駐英代表林永樂也到場致哀。

費茲派翠克生前曾多次來台，並透露死後想以中華民國國旗「覆棺」，晚年曾出書還原1942年緬甸仁安羌戰役史實，還說過「二戰後的餘生是中華民國給的，自己是國軍的一份子！」，十分感激當時國軍解救英軍袍澤的偉大情誼。

劉偉民代表前總統馬英九致悼詞。馬前總統悼詞表示，費茲派翠克的逝世，「標誌著歷史上一個重要事件的結束」。

劉偉民告訴中央社，在費茲派翠克逝世前，他趕往探視。當費茲派翠克見到他時，「嘴巴張得好大、好大」，非常訝異，等到意識過來，費茲派翠克「嘴巴閉起來，眼淚整個就流下來，我看了都快哭了」。

劉偉民說，費茲派翠克生前有3項願望，一是希望以中華民國國旗覆棺，二是希望由中華民國軍官擔任葬禮禮兵。雖然當天4名軍官穿著西裝不是正式軍裝，但心意到了。第三個願望，是希望入祀圓山忠烈祠，但因為入祀有相關資格，費茲派翠克也理解。他說：「最起碼3個願望裡面，2個願望今天通通都實現了。」

(中國時報)