歐盟領袖：英脫歐是騙子出的餿主意

歐盟領袖非正式峰會仍未產生脫歐協議，英國首相梅伊（圖中紅衣者）堅持不放棄「契克斯」計畫。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

為期2天的歐盟領袖非正式峰會20日在莫札特故鄉－奧地利的薩爾斯堡告一段落，但歐盟與英國的脫歐談判仍未畫下休止符。歐盟領袖稱英國提的北愛自貿區「行不通」，並直指脫歐根本是一些「騙子」出的餿主意。

梅伊脫歐方案遭退 英鎊摔

美國有線電視新聞網（CNN）報導，19日的奢華晚宴無助於使談判走得順利一些。到了20日，歐盟領袖與英國首相梅伊之間僅剩「怨恨與敵意」。

這次峰會上歐盟與英國主要爭執點，仍然是脫歐後北愛爾蘭和愛爾蘭邊界問題。《衛報》指出，梅伊拒絕歐盟提出的倡議，堅持自己7月提出的「契克斯計畫」，即脫歐後在北愛爾蘭設立貨物自由貿易區，保留與歐盟一致的貿易規則和產品標準，以確保英國與歐盟包括農產品在內的貨物自由流通，同時避免屬於英國的北愛爾蘭，與歐盟成員愛爾蘭之間產生檢查哨等「硬邊界」。

歐洲理事會主席塔斯克表示，「儘管英國提出的契克斯計畫有些優點，但每個人都認為這種假設性的架構現實上行不通，甚至可能破壞（歐洲）單一市場。」

其他歐洲領袖則對僵局表達深深的挫折感。法國總統馬克洪指出，脫歐是英國人民的決定，但推動他們的則是一些「以為這麼做很容易的騙子」。馬克洪表示，「他們說：離開歐盟很簡單，一切都會圓滿順利，還能讓國家賺大錢。他們撒了瞞天大謊，然後拍拍屁股走人…這就是英國脫歐的教訓。」

梅伊在峰會結束後重申，不會舉行第二次脫歐公投。如果未能達成協議，英國準備在無協議的狀況下脫歐。她說，「英國人民應當相信，政府已做了必要的事，確保我們在脫歐取得成功。」

根據脫歐程序，不論有沒有協議，英國將於明年3月29日離開歐盟。但實務上因為需經彼此國會批准，這表示接下來幾個月必須達成協議。歐盟領袖10月將在布魯塞爾再度舉行非正式峰會。圖斯克說，屆時將是脫歐談判「見真章」的時刻。

(中國時報)

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