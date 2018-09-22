法前市長台裔情婦 逃亡落網

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中國時報
／綜合報導

法國媒體報導，在法國涉犯詐欺、侵吞公款等罪名，遭判刑的台裔女子韓麗芳（Lise Han），在逃逸數月後，19日已在法國南部「濱海阿爾卑斯省」格拉斯區的旺克（Vence）落網，暫時遭拘留在尼斯市。

韓麗芳在2008年起擔任中部古城都爾（Tours）的市府員工，主要業務是與大陸交流。

都爾市府為吸引大陸富裕觀光客，多年來規畫羅曼蒂克的婚禮之旅，所謂的婚禮行程，包括讓遊客舉行象徵性集體婚禮儀式，並與新娘浪漫同遊羅亞爾河城堡群。

不過當時身為前都爾市長傑曼（Jean Germain）情婦的韓女，卻涉嫌於2008至2011年間，藉職務之便在幕後操控婚顧公司，兩邊牟利。本案爆發後，傑曼在2015年4月一審開庭前自殺身亡，遺書稱自己遭政治因素，要以死明志。

2016年，都爾法院一審判韓女1年徒刑，奧爾良上訴法院在今年2月21日，以詐欺、侵占公款和獲取非法利益等罪名，加重韓女刑期至3年，另外得支付32萬歐元（約台幣1173萬元）給都爾市以及都爾大都會，以賠償其損失。但她未出庭聆聽宣判，雖然提出上訴，不過自此人間蒸發，法院也發布逮捕令。

法媒「法國藍」電台報導，這不是韓女第一次和法院玩捉迷藏，2014年12月，她曾試圖逃離法國，想返回台灣探望生病的父親。一周後，她甚至剪斷電子腳環，因此遭拘留在奧爾良監獄。韓女此次逃逸，當局緊盯她的消費紀錄，以此追人，終於在19日上午7點把韓女緝捕歸案。

(中國時報)

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