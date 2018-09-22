向俄軍購遭美制裁 陸表憤慨

中共中央軍委發展部及部長李尚福。（摘自網路）

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中國時報
／綜合報導
美國國務院表示，大陸向俄羅斯購買蘇-35戰機和S-400地對空飛彈系統，將立即對中共中央軍委發展部及部長李尚福實施制裁。（摘自網路）

美國20日宣布對大陸軍方實施制裁，理由是其向俄羅斯購買蘇-35戰機和S-400地對空飛彈系統，違反了美國對俄制裁法案。大陸外交部21日對此表達強烈憤慨，指美方嚴重損害陸美兩國和兩軍關係，強烈敦促美方立即撤銷所謂制裁，否則必須承擔後果。

美首度援引對俄制裁案

美國國務院說，中共中央軍委裝備發展部與「俄國國防產品出口公司」（Rosoboronexport）進行了「重大交易」，因此對該部及其部長李尚福中將施加金融制裁，凍結他們在美國司法管轄區的資產、阻止外匯交易，限制他們透過美國金融體系進入全球金融市場。

這是美國首度援引對俄制裁法案，懲罰向俄軍購的外國實體。美方指出，大陸在2017到2018年購買10架俄製蘇-35戰機和S-400地對空飛彈系統，違反了美國2017年通過的《以制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA）。該法案旨在懲罰俄國干預2016年美國總統選舉、對烏克蘭侵略及介入敘利亞內戰。川普政府還根據CAATSA，將另外33名與俄國軍方和情報機構有關個人和實體列入黑名單。

近來陸美貿易戰節節升高，但一名不願透露姓名的美國國務院官員堅稱，此舉只是針對制裁莫斯科，而非針對北京及其軍方。另有看法認為，美國也可能意在嚇阻印度和土耳其向俄方購買先進軍備。

陸俄合作 不違反國際法

大陸外交部發言人耿爽21日表示，陸方對美方無理做法表示強烈憤慨，已提出嚴正交涉，指美方嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害陸美兩國和兩軍關係，強烈敦促美方立即糾正錯誤，撤銷所謂制裁，否則美方必須承擔後果。

耿爽又稱，陸俄是全面戰略協作夥伴，有關合作並不違反國際法，亦不針對第三方；陸俄將繼續落實兩國領導人的共識，推動兩國戰略協作向更高水平發展。而俄國政府亦批評美方制裁破壞全球穩定。

大陸向俄購入蘇-35戰機和S-400「凱旋」飛彈系統，咸信對亞太軍力平衡包括台海的制空權影響頗鉅，早就引起關注。蘇-35是俄國最先進的戰鬥機，能夠遠距離探測、跟蹤和打擊多個目標。

S-400地對空飛彈則是俄國最先進的長程防空系統，能發射巡弋飛彈與戰術彈道飛彈，一次最多能追蹤並打擊300個目標，最大射程達400公里。

(中國時報)

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