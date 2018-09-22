陸走向仁智大國 兩岸水到渠成

2018年09月22日 04:10 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

中共總書記習近平在十九大報告指出，大陸歷經了從站起來、富起來、到強起來的飛躍，這3個時空背景，反映在大陸對國際關係乃至兩岸關係的脈絡。北京大學國際關係學院副院長王逸舟分析，大陸若能以創造性、開放性的態度，採取「仁智大國」思路，著眼於建構「兩岸血脈共同體」，兩岸關係還是可以水到渠成。

王逸舟接受本報系專訪指出，從中共建政以來的歷史脈絡，毛澤東時代的1.0版紅色中國，扮演造反派，和西方對抗，促成第三世界民族獨立和解放浪潮，雖然忽略了經濟發展，但仍有其歷史必然性。

王逸舟分析，到了鄧小平時代的2.0版中國，告別革命擁抱發展，不再輸出革命，設立經濟特區，跟西方國家建交合作改善國際關係，「從革命發動機，變成經濟新崛起的大國」，最大特點就是高度務實，擱置意識形態教條，一切從自身經濟成長和老百姓溫飽出發。

王逸舟認為，3.0版中國在江澤民、胡錦濤時代就若隱若現，2001年加入世貿組織，與世界經濟融為一體；2008年北京奧運氣勢翻轉。2012年習近平上台後更明確提出了「大國外交」。習近平與李克強是首兩位在1949年中共建政以後出生的大陸領導人，「他們的歷史哀怨比較少，從政治心理學來講，從弱國時代走出來，開始進入強盛心態。」

三個時代對應兩岸關係，王逸舟分析，毛1.0時代和世界對抗，兩岸涇渭分明、漢賊不兩立，還有金門炮戰；1979年1月《告台灣同胞書》宣告開啟鄧2.0時代的兩岸關係，從對抗到摸索，雙方開始接觸和往來，與整個國際大背景環環相扣。

到現在3.0版兩岸關係，王逸舟強調，大陸在強大過程中，不能只靠拳頭，也要靠智慧和仁愛，只有做為「仁智大國」在全球發揮影響力，才更能凝聚中華民族「血脈共同體」；反之，若走向霸權之路，則可能讓台灣有漸行漸遠之感。

王逸舟說，武統絕對是最不得已的選擇，最好還是以創造性建構「血脈共同體」的方向，只要兩岸人心都認同，不管是一國兩區、兩府或邦聯、聯邦，「只要大的政治生態架構確定，政治上有可能性，學者的智慧是夠的。」屆時兩岸關係也可瓜熟蒂落、水到渠成。

(中國時報)