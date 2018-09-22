國台辦主任助理周寧 遭免職

2018年09月22日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

大陸國台辦人事又有新調整。新華社21日報導，大陸國務院發布任免9名副省部級國家工作人員，其中免去周寧的國台辦主任助理一職，遺缺並未補實。目前國台辦領導班子除主任劉結一，還有副主任陳元豐及龍明彪2人，維持「一正二副」架構。

周寧，1960年4月出生，江蘇沭陽人，1984年1月入黨，1984年8月參加工作，中國政法大學法學士，1987年12月進入台辦工作，負責涉台工作逾30年；曾任國台辦法規局、研究局局長，2014年8月身兼主任助理迄昨被免去職務。

據指出，周寧曾多次參加海峽兩岸事務性磋商。最有名的是後來產生「九二共識」的「香港談判」。當時，周寧是中央台辦綜合局法規處副處長，以大陸海協會諮詢部副主任名義，與台灣海基會法律服務處處長許惠祐作為雙方的主談代表，兩人雙方先於1992年3月22日到27日，在北京進行兩會「第一次公證書使用查證協商」，是為兩岸第一次事務性協商；接著同年10月，又在香港開展第二次協商，對「一個中國」原則各提5到8種方案。

據了解，2016年1月國台辦前副主任龔清概於任上因原任職福建期間涉嫌受賄被調查後，遺留下來關於經濟方面的工作，便轉由已是國台辦主任助理的周寧分管。

今年5月，北京市台辦、北京市台商協會聯合舉辦「2018京津冀兩岸青年京滬公益騎行」活動，周寧出席活動致詞表示，這是兩岸青年深化友誼、相互砥礪的好機會。今年7月，兩岸記者聯合採訪「改革開放40周年」主題，前往深圳、海南，周寧也出席活動與海南省委及兩岸記者話家常，當時他提到，希望媒體透過參與本次活動，切身感受瓊台兩地30年間交流取得的偉大成就。

(中國時報)