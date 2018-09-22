許勝雄憂 全球陷停滯性通膨

中華民國三三企業交流會理事長許勝雄。（季志翔攝）

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中國時報
、林勁傑／台北報導

陸美貿易戰火延燒，中華民國三三企業交流會理事長許勝雄昨表示，川普政府已對2500億美元（下同）大陸商品加徵關稅，未來很有可能再追加2670億，這遠超過大陸去年出口美國5050億，意味著川普將今年成長部分也加入。將影響全球需求面，甚至產生停滯性通膨。台商將成為兩隻大象打架中間的螞蟻，必須小心不被踩到。

另外，海基會正爭取成為服務台商的單一窗口，由海基會與各部會協調解決台商問題，並研議台商返台投資減稅的可能性。

「2018年傑出大陸台商頒獎典禮」21日在海基會公亮廳舉行，金仁寶集團董事長許勝雄出席致詞時指出，美國未來若追加到5170億，全部產業都受影響，尤其台灣消費性產業，包括電子、資訊、紡織等。

許勝雄表示，陸美兩國表面上都賺到錢，因關稅收入增加，但這將使全球需求面受影響。需求會減少，然而外界期待這兩年全球經濟成長依舊，所有擴廠動作都在進行。

所以企業獲利會減少、失業增加、收入減少、消費能力降低，將產生惡性循環。企業沒有利潤、東西卻在漲價，「停滯性通膨」可能也會產生，但將是最壞的狀況。許勝雄強調，陸美貿易戰絕對是一場10年、30年的經貿戰爭，因為這牽涉到政治、軍事、經濟、霸權等問題。

此外，海基會副祕書長管安露昨表示，海基會25日將於新竹市舉辦台商秋節聯誼活動，晚宴時副總統陳建仁會出席致詞。今年主題設定為「明月照兩岸，月圓人團圓」，兩岸要共賞一輪明月，不應有太多政治干預。

(中國時報)

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