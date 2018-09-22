碧雲禪寺斷水電 廟主暴打官員

2018年09月22日 04:10 中國時報 吳敏菁 、 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化二水碧雲禪寺違章查報在2012年被認定，保育山坡地被大肆濫墾，比丘尼也被驅逐，彰化縣長魏明谷下令斷水斷電，26日拆違建，縣府科員下午前往執行，魏明仁竟鼓動基地人員發動推擠，還揮拳暴打董姓科員，被警方依現行犯逮捕，董員也表示將對魏明仁提出傷害告訴。

古蹟違建 魏明谷下令拆

該寺因插滿五星旗最近引發熱議，彰化縣政府文化局9月11日召開文資審查會，確定「二水碧雲禪寺」古蹟主體後，針對非古蹟、違建部分將逕行拆除。

縣府指出，百年故剎碧雲禪寺歷史建築約185平方公尺，違章建築約2500平方公尺，未經核准擅自接水、電。台灣護樹團體聯盟痛批寺院擴建在土石流潛勢區，明明是違建；附近住戶更不滿長期被播放噪音騷擾。

不過，在被斷水電前，魏明仁開記者會強調，縣府突然要來斷水斷電、強拆違建，依法無據，建築水電是基本人權、民生必需品，不能說斷就能斷，若縣府26日真要來拆，他絕對拼命捍衛，不讓任何人動到五星旗。

誰若強拆 統一後受嚴懲 基地裡李姓支持者則說，二水鄉的這處五星共產基地，是魏明仁合法取得的產權，經過法院拍賣、完成點交，如果建物包含違章，是屬於前任屋主所為。

昨天下午，縣府官員前往執行斷水斷電，魏明仁率基地人員阻饒，鼓動叫囂「所有執行這項工作者，未來統一後，整個家族都會受到嚴懲」，還發動數波推擠衝突，警方強力介入維持秩序。

就在電表被切斷關閉後，建設處使用管理科董姓科員突遭魏明仁朝臉揮拳，打中嘴部和下巴，慘跌在地，嘴部紅腫、破皮就醫，全案由警方偵辦中。

(中國時報)