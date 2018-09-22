美性侵犯躲商旅 近日驅逐回國

2018年09月22日 04:10 中國時報 林郁平 、 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

威爾森20日以本名入住廣州街商旅。（陳鴻偉翻攝）

刑事局21日在萬華找到他，隨即帶到移民署北市專勤隊。（中央社）

威爾森涉性侵通緝事件簿

3D列印手槍發明人威爾森，涉嫌在美國與16歲少女援交遭通緝，威爾森來台藏匿後，美方通報我移民署協助，21日再將其護照註銷，刑事局隨即在萬華某商旅找到威爾森，他以本名登記入住，在台應無人接應，但他不相信護照被註銷，要求在台協會官員當面確認，刻由移民署與美方協辦相關證件，盡速驅逐返美。

威爾森被警方帶回時，態度平靜配合，他的隨身行李只有一些換洗衣物，並沒有與3D印槍的任何文件或材料。警方初步了解，威爾森這段期間都待在台北活動，將持續釐清在台兩周的行蹤，是否與不法集團接觸。

警方調查，威爾森6日凌晨抵台後，先入住文華東方飯店，隔日退房不知去向，20日他在美涉及性侵的消息曝光後，刑事局雖未接獲美方請求，即主動聯繫每個單位窗口，詢問是否需要協查，並與移民署共同追查下落。

經通報聯繫，美方昨將威爾森的美國護照註銷，警方也查出，威爾森是第一次入境台灣，並無外傳曾多次商務來台或在台學過中文。另威爾森19日曾透過北市房仲業者，準備租下南昌路雅房，原約好20日中午交付鑰匙、簽約，但因消息曝光後，威爾森便再度失聯。

由於美方已將威爾森護照註銷，警方擴大調閱監視器畫面，循線查出他搭計程車前往龍山寺，再以本名投宿附近廣州街的商旅，不過，20日中午威爾森退房後，昨天下午再度續住。

這段期間，威爾森常在飯店大廳發呆，或到附近夜市散步、用餐，警方確定他的行蹤後，在房間門口、樓梯間各處埋伏，並在昨傍晚6時，他出門時，當場將他攔下。警方要求威爾森出示護照並確認身分，他神色自若，似乎已知道自己成為熱門的新聞人物。

由於護照遭註銷，依我移民法及相關簽證規定，威爾森已屬非法在台停留留，需由美方發給特殊的旅行證件才能上飛機，移民署表示，已聯絡在台協會派員處理，儘速核發旅行文件，再以適當方式安排威爾森返回美國。

(中國時報)