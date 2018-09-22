長官別搞錯 治本關鍵在人與錢

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中國時報
／台北報導

法警對司法院修法大多持肯定正面態度，表示至少在執行勤務上具有正當性，但如果能夠立法「法警職權行使法」，將更能強化勤務的合法性；他們強調，對於法警勤務繁忙的問題，最根本解決之道的還是「人與錢」，盼望司法高層能正視問題根源解決。

北檢副法警長吳宜瑾表示，修法增訂小隊長部分，可強化管理架構，經由中階管理分層負責，如果「不另列等」可以考慮經由各機關內部勤務調整給予補償，比較能夠留住法警人才。

她也說，如果能單獨制訂職權行使法，法警執行「檢物」、「檢身」的部分及警械使用將更有合法性，目前執行勤務很多事情不能做，所以才發生士林地檢署當事人夾藏「皮帶刀」自殘的事件。

士院、北院法警也認為，當小隊長只是榮譽職，無法從5職等升到6職等，薪水也沒有增加，沒有實質意義，現今依照高院頒布的警械使用規定，只是強化法源依據，對實際安全檢查，並沒有幫助，條文對基層沒差。法警勤務繁重，出錯會處罰甚至被送辦，就如台灣諺語：「有功無賞，打破要賠」。

多數法警表示，人力不足、加班費不夠才是問題根源，大家都有一堆「補休假」，超過1年不能休，就「貢獻國家」，如何補足員額或修法擴編人力，提高加班費總額，才是解決勤務的核心。

(中國時報)

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