調皮啾比 大搖大擺看電視

短腿柯基犬「啾比」自小吃、喝、拉、撒、睡都跟主人一起，讓「啾比」誤以為自己也是人類，還會以人類的姿勢坐在沙發上看電視。（林筱喬提供）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣有隻短腿柯基犬「啾比」，自小被主人當成寶貝兒子在養，不僅因此被寵壞了，吃、喝、拉、撒、睡都跟主人一起，讓這隻柯基犬誤以為自己也是人類，連陪主人坐在沙發上看電視，竟然也是採人類的坐姿，讓人看了哭笑不得。

無辜眼神討救兵

「啾比」今年10歲，如以狗齡來看，已經算是老狗，當初帶回家時，一家人都喜歡得不得了，不僅「媽咪」林筱喬把「啾比」當寶貝兒子養，阿公阿嬤更是視為「金孫」來看待，一家人寵愛無比，當「啾比」調皮犯錯，被媽咪面壁思過時，還會不時回頭討救兵，以可憐兮兮的眼神望著阿嬤，希望阿嬤「惜惜」。

林筱喬笑說，婚後懷孕時，「啾比」非常貼心地一直陪在身邊，但卻會霸佔「月亮枕」，甚至還發明了各式各樣的「月亮枕睡法」，讓人不禁懷疑，如果「啾比」會說話、寫字，恐怕可以出一本「月亮枕使用說明書」。

小主人最佳玩伴

林筱喬說，大兒子出生時，「啾比」似乎感覺自己在家中的「金孫」地位受到了威脅，甚至會吃醋並且排斥小主人，還好在家人的引導下，懂事的「啾比」也承擔起「守護者」及「最佳玩伴」的角色，成了小主人不可或缺的親密家人，連小主人犯了錯被罰站，無辜的「啾比」竟然也會陪著一起同受處罰；如今家中又多了一個小主人，希望「啾比」可以陪著兩個孩子一起長大，當兩個兒子的生活老師，用親身的經歷學習到生命教育。

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