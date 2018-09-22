一家人悉心照料 病犬6歲了

黑貴賓「強強」2個月大時被診斷出患有心臟病和氣喘，在主人細心照顧之下，如今的強強已經6歲了。（許哲瑗翻攝）

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中國時報
許哲瑗／新北報導

「強強能活下來真的是奇蹟！」塔羅專家莊子霈是各大命理電視節目的常客，平時幫人算前世今生、催眠治療、八字輕重等命理服務，6年前她飼養才2個月大的黑貴賓「強強」時，意外發現牠患有嚴重心臟病和氣喘，透過她悉心照顧，如今的強強活潑又好動，是全家人的開心果。

黑貴賓有心臟病及氣喘

莊子霈和弟弟小時候最大的夢想，就是能夠在家中養一隻狗，多次向爸媽提起，爸媽都認為養寵物就必須負起責任，不能隨意棄養，可不是紙上談兵，擔心姐弟倆都還年幼，耐心不足、不會照顧，養狗原因只是想玩玩，遲遲不肯答應。

直到莊子霈長大成人，畢業後有了自己的工作，6年前決定買下2個月大的黑貴賓「強強」陪伴家人，不料才飼養一個多月，強強就在打預防針時被醫生診斷出患有心臟病和嚴重氣喘，若無妥善治療，健康問題令人堪憂。

定期檢查如今活蹦亂跳

「早就有感情了，要退回寵物店也捨不得！」莊子霈的媽媽說，強強買回來不到一個月，就被診斷出是隻病犬，讓女兒、兒子都好心疼，當時別人勸她將強強退給寵物店老闆，但和強強相處了快一個月，早就有感情了，要退回去怎麼捨得。

每當強強跑步時發生氣喘，一家人就會輕輕撫摸牠的脖子後方的肉，希望能舒緩牠緊張、不適的情緒，透過一家人悉心照料，並定期帶強強做身體檢查，如今的強強每天活蹦亂跳，是家裡的開心果。

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(中國時報)

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