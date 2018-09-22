2台灣飼主 到歐美遛狗趣

2018年09月22日 00:55 中國時報 陳育賢 、 陳慶居 ／綜合報導 ／綜合報導

瑞典籍的拉布拉多小鮮肉「情人查理」，總會使出無敵無辜電眼，讓主人招架不住。（陳育賢翻攝）

瑞典籍的馬締亞斯（Mattias Areskog）與台灣籍妻子陳素貞（Jean Areskog），7個月前收養了1隻拉布拉多新生犬，取名為Charlie，因是2月14日出生，剛好是西洋情人節，因此全名為Charlie Valentine，因此也有個「情人查理」的小外號。

情人查理在瑞典收養

綽號小馬的Mattias與陳素貞是在查理8周時從飼養家庭帶回收養，目前住在首都斯德哥爾摩，因媽媽來自台灣新竹，兩人每年都會回台灣度假，今年因多了個查理毛小孩，至今還未決定是否要帶查理一同回外婆家。小馬說，查理因是拉布拉多品種，是出了名的貪吃鬼，不僅食量大還會亂吃，3個月大時，就曾經吞下1隻襪子，還得開刀才順利取出。

陳素貞說，在瑞典市區帶著毛小孩逛街與台灣不同，一定得套皮帶才能出門，而整個斯德哥爾摩市中心也只有毛小孩的天堂「長島（Langholmen）」可以讓毛小孩無拘無束地隨意奔跑不必上皮帶，還有毛小孩專屬戲水沙灘，因此查理是最愛來到長島，還可以遇到很多朋友一起玩耍。

芒果調皮咬壞家具

苗栗的女兒李薇君，大三轉往美國念書取得諮商師博士學位進入職場，後來與美籍夫婿夏慕基結婚，工作、家庭穩定後，飼養杜賓幼犬「芒果」陪伴，沒想到咬壞床舖、安全帶等，經歷一段強烈震撼教育。夫妻倆8、9年前返台因緣際會，喜歡上米克斯，並先後跨海領養2隻台灣犬，也把芒果教得更溫馴且善解人意。他們說，還好橘郡規定每個家庭只能飼養3隻狗，否則可能認養更多台灣米克斯，也歡迎到Instagram @mangolillididi觀看3個毛小孩生活。

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(中國時報)