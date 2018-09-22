惠來幸福雞 生命教育活教材

2018年09月22日 00:55 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

「咕！咕！咕！」台中市惠來國小每天早晨都有公雞拉長宏亮啼叫，校園雞舍裡養著5隻「惠來幸福雞」，是最受學童喜愛的校園寵物，有雄赳赳的公雞, 生蛋孵蛋的母雞，校雞陪伴著學童們學習，養雞過程讓小朋友體驗成長及生命傳承的喜悅。

為小雞編學號取名字

惠來國小校長謝秀娟談起校雞的故事很溫馨、有趣，她說，學校106年向低碳辦公室申請「城食森林」菜箱在校舍頂樓種菜，年底收到低碳辦公室宣導循環環境的1座小型雞舍，並獲他校贈送1對雞，母雞隔天就開始生蛋，經送人工孵育出9隻小雞，沒想到竟成為校園寵物。

「校雞被視同學生！」謝秀娟說，全校師生都興奮不已地幫小雞編「學號」，先後送養到其他國中小則視為「轉學」，新學校會不定期寄回生活照給校方人員。學校後來獲贈孵蛋器，開始嘗試自行人工孵蛋，孵出的3隻小雞取名相當有趣，4月1日生出的蛋叫「愚雞」、4月7日生出的以同生日的音樂家「帕帕基洛」命名，久盼才孵出的叫「奇蹟」。

共養互動全校總動員

謝秀娟說，雞就像是活教材，讓學童觀察體驗深刻。校雞由校方專人餵養照顧；學校老師家屬有人是獸醫師，會不定期到校檢查探視；也曾有家長贈雞來共養互動，發生過雞隻地域咬啄爭執的「霸凌」事件；發生過雞隻飛走「逃學」事件。

「每天上學都聽到公雞叫」、「我下課都會來看雞」，小朋友們七嘴八舌興奮地談論校雞。惠來國小還有摸雞要洗手等「愛雞守則」，謝秀娟也將養雞過程做為「校長講故事」，與學童分享解決難題的方法及啟示。

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(中國時報)