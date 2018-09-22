黃金獵犬阿福 帶來全家福氣

2018年09月22日 00:55 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

黃金獵犬「阿福」是2個妹妹的「哥哥」，媽媽陳依伶結婚後開始養阿福，當作是生育孩子前的實習課，2個女兒報到後，一家子一同外出旅遊住宿寵物親子旅店，和樂融融，阿福還學會游泳、玩擊掌，帶來很多歡樂，讓全家人都「福氣啦！」

騎到牠頭上 玩在一起

陳依伶是國小老師，婚後與先生偶然逛寵物店，有一隻幼小黃金獵犬目不轉睛盯著他們，還依依不捨目送他們離開，眼神打動他們，他們決定先當實習爸媽，隔天就把牠買回家，因期許牠像電影《蝙蝠俠》裡的超級管家克里斯多福一樣顧家，而取名「阿福」。

陳依伶後來生育2個女兒，阿福升格當哥哥，偶爾會吃味，但溫馴的性情還是跟妹妹相處融洽，2個妹妹騎到牠頭上玩耍，甘之如飴，減輕爸媽照顧妹妹的負擔。

陳依伶和先生訓練阿福追球、玩球、擊掌、拉手，與全家人互動親密，阿福也學會游泳，他們外出旅行都會找寵物親子旅店民宿，讓阿福同宿房間，今年6月全家人也帶著阿福一起坐船到澎湖玩。

阿公阿嬤疼 出遊樂融融

陳依伶說，阿福是全家的寶貝，阿公阿嬤也疼牠，阿福今年5歲，感覺比以前成熟、更懂事，聽得懂人話，也比較不怕生，假日一家人到公園散步，陌生人搭訕也行，只有一次碰到陌生狗步步逼近挑釁，激起牠的防禦戰鬥力，阿福怒目回瞪，她才知道，原來阿福也不是好惹的。

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(中國時報)