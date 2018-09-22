麵包師傅養魟魚 紓壓又吉利

2018年09月22日 00:55 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東市麵包師傅陳義恭從小就喜歡養魚，2年前看到淡水魟魚覺得悠游時非常優雅，開始飼養，目前養了包括黑帝王魟、皇冠黑白魟、混血魟等種類，魚缸擺放在烘焙工作室中，只要工作累了，就整個人放空，靜靜地看牠們在水中悠游，非常療癒紓壓。

從小醉心水族世界

陳義恭從小就喜歡養魚，曾養過孔雀魚、金魚等小型魚類，長大後仍醉心於水族世界。2年前首次接觸到魟魚，愛上牠們特殊身型及美麗花紋，曼妙泳姿像在水中飛翔的風箏，開始飼養，不斷擴充後目前魟魚家族共9隻。

目前他每日要餵食魟魚白蝦、虱目魚塊、小泥鰍等食物，看牠們進食也是生活樂趣之一。魟魚因為生活環境適合，已繁殖過2次，生出的小魟魚也賣給同好，他笑說「算是補充一點魟魚的伙食費。」

天龍地虎招財擋煞

由於是自己開店作生意，有同好建議可以在店裡養「風水缸」招財，風水缸之一的「天龍地虎」，就是同一缸裡同時養紅龍和魟魚，魚缸上層為紅龍生活領域，就像龍在天上飛翔，如「水中天龍」能消災解厄。

魟魚則是底棲生物，在魚缸底部像是「水中地虎」，具避邪功能；黑帝王魟的背上有如同金幣的八字斑點，有發財的吉利意義，在風水上象徵大發利市。因此天龍地虎就有招財擋煞的功能。

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(中國時報)