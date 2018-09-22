老牌五金行 小狗鸚鵡迎客來

2018年09月22日 00:55 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮美崙中美路上一間營業超過40年的五金行雜貨店面，除了豐富的五金配件耗材及生活雜貨，店裡人來人往，生意極好，店裡的14隻寵物店員則是另一大賣點，其中包括5隻小狗及9隻鸚鵡，接手協助經營的媳婦說，通常客人帶著小孩來採購，寵物店員就負責照顧小孩，讓爸爸媽媽們可以安心購物。

這家超大間生活五金行由第一代老闆娘何紅妹與先生一手打造，現在由兒子擔任頭家、媳婦擔任頭家娘，自己則退居頭家嬤，起初店裡只有頭家嬤飼養的狗，數量最多高達10餘隻，親人、溫馴的小狗會跟著客人選購商品，是店裡的招牌犬。

接手協助經營的二代頭家及頭家娘則鍾愛鸚鵡，一切起源都從一隻朋友贈送的金太陽開始，兩人應經驗不足，金太陽未能成功養成，頭家誓言要把離世的金太陽「養回來」，就這樣從3隻逐漸擴展到現在的9隻，頭家娘透露，這只是放在外面，家裡面還有數十隻寵物鸚鵡，種類多到自己也數不清。

頭家娘說，店裡的寵物是人氣最高的店員，還會有客人專程跑來看鸚鵡，順便購物，溫馴的狗狗們則穿梭在店內，有客人的地方就會看到牠們的身影，養鸚鵡養出名聲，現在還充當鸚鵡轉介中心，由頭家媒介有意飼養鸚鵡的飼主，提供領養管道及餵養須知，當地民眾都說，這是一家像寵物店的五金行。

(中國時報)