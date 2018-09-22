票選校園最萌犬 獎金1萬元

2018年09月22日 00:55 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市長年推動校園、機關認養流浪犬，動保處即日起至10月3日舉辦「校園機關犬網路人氣票選」活動，邀請民眾一起來選出最萌校犬，今年新增最大獎「最佳伴讀獎」與「最佳守衛獎」，獎金各一萬元，鼓勵更多機關加入認養行列。

動保處長陳淵泉指出，有越來越多學校機關加入認養流浪犬行列，也舉辦許多生命教育課程，深受學童喜愛，像秀山國小學童在美術課認真描繪校犬「好客」，三和國中校犬「小黃」已是全校的寶貝，文聖國小校犬「小v」已是不少課程不可或缺的夥伴，淡水區公所甚至還特別為機關犬「土豆」做識別證，當成公所一份子，讓民眾體驗到生命的珍貴。

陳淵泉說，為了推廣此次比賽，動保處提供獎金作為獎勵，獎金分校園犬組及機關犬組，校園犬特別新增「最佳伴讀獎」與「最佳守衛獎」，獎金分別各1萬元。

動保處表示，徵件時間即日起至10月3日截止，預計開放票選時間為10月5日至11月7日止，鼓勵機關、師生及民眾踴躍參加。徵選辦法及報名網址會公布於新北市動物保護處官方網站及動物之家粉絲頁。

農業局長李玟表示，在校犬貓陪伴下，動物保護觀念深植每個孩子心中，創造出友善動物校園，也給予牠們更好的生活環境，藉此讓更多的毛寶貝找到幸福。

(中國時報)