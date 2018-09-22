223國中生食物中毒 有人昏厥

文昌國中223名8年級生發生食物中毒，議員萬美玲不但到場關心，還充當「交通車」幫忙搭載學生送醫和返校。（蔡依珍翻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園區文昌國中438名8年級學生，有超過一半學生20日晚間陸續出現上吐下瀉，21日甚至有人脫水昏厥，校方統計至少有223名學生不適，懷疑是營養午餐中的檸檬愛玉冰品不潔所致。八德區大勇國小昨天中午也發生同學把漂白水加入營養午餐菜桶，共5名學生不適就醫。

文昌國中校方指出，學校過去有設廚房，今年因興建活動中心改外訂餐盒，3個年級分別由3家廠商得標，其中8年級16班共438位學生，前天中午由松晟企業社提供彩椒鐵板魚酥、干丁肉燥、菇菇花椰雙匯和檸檬愛玉冰，師生食用時並無異狀，但昨凌晨開始陸續發生不適腹痛、腹瀉及嘔吐等疑似食物中毒的症狀，一早更嚴重。

市議員萬美玲指出，松晟與全桃園共15間學校合作、其中4校完全一模一樣的餐食，僅檸檬愛玉冰是文昌獨有，懷疑恐冰品不潔導致，教育局要求廠商停止出餐、由其他廠商協助，衛生局也已採集食餘、手受傷廚工和學生的檢體帶回送驗，最快1周會出爐。

八德區大勇國小昨日也發生學生誤食漂白水意外，擔任衛生股長的男同學飯後擔任打掃走廊工作，一時貪玩以為同學都用餐完畢，將拖地用的漂白水倒入餐桶，5名同學不知情誤食，出現腹痛、噁心、嘔吐等症狀。校方表示，闖禍同學事後自責痛哭，5名就醫同學也已陸續出院返家。

(中國時報)

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