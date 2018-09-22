紅貴賓好療癒 望安島狗去哪了

2018年09月22日 00:55 中國時報 曹明正 、 莊哲權 、 陳可文 ／綜合報導 ／綜合報導

援中港溼地每年6到9月滿月前後是「凶狠圓軸蟹」繁殖季節，陸蟹媽媽趁著大潮，橫跨道路及堤防到海邊釋幼，大家要禮讓；台東康樂國小護理師黃淑芳有了萌犬「咖啡」陪伴，療癒寂寞芳心；澎湖望安島黃金獵犬Q醬莫名失蹤，主人廣發英雄帖尋狗。

凶狠圓軸蟹是台灣大型陸蟹之一，夜行性的牠們體型可寬達12公分，白天棲息在援中港溼地或河海交會灘地，到了夏日月圓夜晚就現身海邊產卵，只見陸蟹媽媽們一抖，壯觀地產下成千上萬顆蟹卵。

近30公頃援中港溼地緊臨典寶溪，是高雄最大水雉棲息地，坐擁豐富的紅樹林及招潮蟹生態，其中台灣招潮蟹有10多種，援中港溼地內就可以看到10種，如果趕不及跟上夜觀陸蟹，這裡也有許多生物值得一看。

「咖啡」是紅貴賓公狗，有著毛茸茸的Q毛，及1雙水汪汪，很像龍眼的大眼睛，萌度破表，睡覺時不管是側臥、趴臥，腿都呈ㄇ字型，專家說這是標準的比賽犬；黃淑芳丈夫6年前4月6日因病過世，同年4月26日在友人建議下，買了「咖啡」回來陪，看見牠就好像在天上的老公，一直守護著她。

澎湖望安島的「島犬」Q醬總是熱情迎賓，彷如觀光大使力，主人張小姐多年前遠嫁到澎湖望安鄉，從此定居經營「致仙屋」民宿；5年前元宵節的某天，與家人在馬公市區的寵物店巧遇了當時年僅3個月大的Q醬，兩人一見如故，此生結下不解之緣，每天一大清早，Q醬總是跑第一衝到碼頭邊守候，歡喜迎接交通船乘載的觀光客蒞臨，沒想到月前不見了，讓主人心急如焚。

(中國時報)