中秋玩轉花蓮 訂房率達8成

翰品酒店率全台之先，推出夜航獨木舟的「海上月月光海」專案，在浪漫月光下划槳向太平洋航行。（張祈攝）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

中秋三天連假，花蓮各大飯店推出相關應景活動，平均訂房率達8成，為緩解一票難求問題，專為觀光客設計的「機+酒」洄瀾之心專列觀光專列三天往訪班次均客滿，市郊觀光巴士也規劃三條主題路線，花蓮縣旅館同業公會理事長陳義豐指出，解決花蓮交通問題，就是打開觀光大門，解決往來景點問題，遊客自然就進來。

飯店旅遊業者看準中秋連假人潮，推出系列聯名活動，翰品酒店率全台之先，推出夜航獨木舟的「海上月月光海」專案，在浪漫月光下划槳航向太平洋航行；太魯閣晶英酒店則推出「峽谷池畔烤肉趴」，邀請民眾在峽谷內賞月；理想大地則推出級具歐風特色的戶外BBQ賞月及相關活動。

為解決交通問題，「洄瀾之心」觀光專列，提供車票、酒店、旅行套裝服務，還能優惠價格加購一日遊、二日遊程或單項旅遊活動，食住行通通包辦，繳出連假期間班班客滿的好成績。

自由行的遊客，也可參考「花蓮市郊觀光巴士－真情巴士」，自8月推行以來，天天提供遊程服務，提供山海、文青及懷舊三條半日遊程，全日套票只要300元，就能在單日任搭2種行程。

「交通順了，遊客就來了！」陳義豐指出，交通問題是影響觀光發展的重要關鍵，透過整合性規劃，讓到花蓮就像出國，可以提早規劃行程，一個背包就可輕鬆漫遊花蓮，加上各飯店推出特色中秋活動，目前訂房率達八成，有興趣的民眾還可電話訂購。

(中國時報)

紅貴賓好療癒 望安島狗去哪了 黃金獵犬戴柚帽 眼神逗趣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。