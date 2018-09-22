中秋玩轉花蓮 訂房率達8成

2018年09月22日 00:55 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

中秋三天連假，花蓮各大飯店推出相關應景活動，平均訂房率達8成，為緩解一票難求問題，專為觀光客設計的「機+酒」洄瀾之心專列觀光專列三天往訪班次均客滿，市郊觀光巴士也規劃三條主題路線，花蓮縣旅館同業公會理事長陳義豐指出，解決花蓮交通問題，就是打開觀光大門，解決往來景點問題，遊客自然就進來。

飯店旅遊業者看準中秋連假人潮，推出系列聯名活動，翰品酒店率全台之先，推出夜航獨木舟的「海上月月光海」專案，在浪漫月光下划槳航向太平洋航行；太魯閣晶英酒店則推出「峽谷池畔烤肉趴」，邀請民眾在峽谷內賞月；理想大地則推出級具歐風特色的戶外BBQ賞月及相關活動。

為解決交通問題，「洄瀾之心」觀光專列，提供車票、酒店、旅行套裝服務，還能優惠價格加購一日遊、二日遊程或單項旅遊活動，食住行通通包辦，繳出連假期間班班客滿的好成績。

自由行的遊客，也可參考「花蓮市郊觀光巴士－真情巴士」，自8月推行以來，天天提供遊程服務，提供山海、文青及懷舊三條半日遊程，全日套票只要300元，就能在單日任搭2種行程。

「交通順了，遊客就來了！」陳義豐指出，交通問題是影響觀光發展的重要關鍵，透過整合性規劃，讓到花蓮就像出國，可以提早規劃行程，一個背包就可輕鬆漫遊花蓮，加上各飯店推出特色中秋活動，目前訂房率達八成，有興趣的民眾還可電話訂購。

(中國時報)