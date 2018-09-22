花博聯外道路 全線暢通

「國道4號神岡交流道延伸后里甲后路」花博聯外道路全線通車，市長林佳龍（中）主持通車典禮。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

「國道4號神岡交流道延伸后里甲后路」花博聯外道路21日全線通車，跨越大甲溪高架橋梁段命名為「新廣大橋」，更納入機車專用道，將大幅縮短30分鐘車程；台中市長林佳龍表示，通車後不僅可解決花博期間交通問題，長期更能帶動神岡、后里、外埔、大甲等地方繁榮。

花博聯外道路通車典禮由林佳龍、交通部常務次長祁文中、台中市建設局長黃玉霖，及立委洪慈庸、市議員陳本添、翁美春、蕭隆澤、張雅旻等上香祈福，祈求通車平安順利，花博舉辦圓滿成功。

林佳龍指出，國道4號神岡交流道延伸后里甲后路終於通車！跨越大甲溪的「新廣大橋」，並設有機車專用道，從神岡到后里大幅可縮短約30分鐘車程。而這條道路是市府舉辦花博所留下的地方建設，也是連結大甲溪兩側的重要道路，將讓神岡、后里、外埔、大甲的生活圈更緊密。

神岡交流道延伸工程因跨越大甲溪，必須在河道施工，十分艱辛，負責橋梁標的中華工程克服包括汛期等種種困難，終於在花博11月3日開幕前完工。

建設局指出，該工程由交通部高公局與市府建設局團隊攜手合作，通車的道路南起國道4號神岡系統交流道，北至后里甲后路，全長約4.4公里，總經費約32.8億元，其中工程費24.3億元、用地費8.5億元，自2016年10月開工，今年9月中全部如期完工通車。

(中國時報)

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