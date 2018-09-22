惡姨丈虐死5歲女童 檢求刑15年

2018年09月22日 00:55 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

今年5月間，發生在彰化縣田尾鄉、未滿5歲林姓女童遭凌虐致死案，彰化地檢署偵結，將楊姓姨丈依家暴殺人罪起訴，並具體求處15年重刑。另檢方認女童身上多處瘀傷，疑似施暴者不只1人，肛門擴大、直腸深處撕裂傷，另分案調查是否有其他成年人涉犯妨害性自主或傷害。

起訴書指出，去年5月3日起，當時年僅3歲多的女童，改由住田尾鄉的蕭姓阿姨和姨丈夫妻監護，今年4月初至5月15日間，楊男開始因不滿女童學習緩慢，每2、3天就對女童的臉、手、胸口、腹部、雙腳膝蓋、臀部等處又打、又掐、又捏，或出腳踢踹、推撞桌角。

楊男甚至拿衣架、抓耙子，出拳打頭，每次虐待最長達1小時，期間累計13次，導致女童全身傷痕累累，布滿新舊傷痕。

5月22日當天凌晨1點多，楊男僅因女童無法清楚背誦出阿姨的手機號碼就發怒，加上長期背負家庭經濟壓力無處宣洩，竟情緒失控，竟先以拳頭重擊女童頭部3、4次，接著又推她去撞房間衣櫥，女童痛得哇哇大哭；心狠的楊男竟直接將女童高舉，以雙手抓住她的左手、左腳，直接自其肩膀高度往下、反覆重摔於地板彈簧床墊上，女童送醫搶救，仍傷重不治。檢察官痛陳被告身為被害人姨丈，同居一處未久，不思善盡長輩保護養育之責，還多次施暴致女童多處成傷，案發時更加重力道出拳重擊女童頭部，惡性重大，具體求處重刑。

(中國時報)