老農驟逝 3萬斤文旦賣不掉

2018年09月22日 00:55 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

2個切磋種文旦技術40年的老柚農，每年互訪關心賣得好不好，其中，79歲林照雄8月突然過世，78歲劉招男直到20日才知情，震驚好友文旦幾乎沒賣出，因林的遺孀撫養1個高三女兒，經濟來源只靠文旦，他哭著奔走求救，呼籲各界愛心認購，全部隨便賣，1斤只要30元。

甫過世的林照雄與劉招男，50多年前結識，感情像親兄弟一樣好，40多年前林照雄在古坑種文旦，劉招男跟著在斗六種，每一年看誰先賣完就先拜訪對方。

日前，劉招男的文旦全賣光，20日騎機車到古坑探視林照雄，才得知林已去世1個月，劉招男嚎啕大哭，更傷心的是好友種的7、8分地文旦幾乎沒賣出，倉庫滿坑滿谷堆了3萬斤，劉心急如焚奔走求救。

劉招男說，林照雄種植技術比他好，不只老欉且使用有機肥，原本都外銷大陸，近2年沒有外銷市場改賣國內，遺孀唐美秀還扶養一個高三女兒，經濟來源都靠文旦。

唐美秀說，她嫁給林照雄20多年，只懂得在田裡忙，丈夫突然過世，自己也不知道怎麼賣，每天望著柚子卻不知賣給誰，吃不下也睡不著。

唐美秀表示，顧客名單都在丈夫腦子，連要打電話都不知道要找誰，9月4日採收文旦後，日夜期盼丈夫好友劉招男趕快來拜訪，但都盼不到，她想配銷到台北果菜市場，不料價格1公斤只有6元到10元，農會也勸她不要送台北。

她表示，去年1斤賣60元，今年只要出清就好，一斤30元也可以，電話0910514562，地址古坑鄉中山路301號。

(中國時報)