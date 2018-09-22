老農驟逝 3萬斤文旦賣不掉

文旦老農林照雄驟逝，他種的老欉文旦3萬多斤還沒賣出，左為好友劉招男，右為遺孀唐美秀。（周麗蘭攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

2個切磋種文旦技術40年的老柚農，每年互訪關心賣得好不好，其中，79歲林照雄8月突然過世，78歲劉招男直到20日才知情，震驚好友文旦幾乎沒賣出，因林的遺孀撫養1個高三女兒，經濟來源只靠文旦，他哭著奔走求救，呼籲各界愛心認購，全部隨便賣，1斤只要30元。

甫過世的林照雄與劉招男，50多年前結識，感情像親兄弟一樣好，40多年前林照雄在古坑種文旦，劉招男跟著在斗六種，每一年看誰先賣完就先拜訪對方。

日前，劉招男的文旦全賣光，20日騎機車到古坑探視林照雄，才得知林已去世1個月，劉招男嚎啕大哭，更傷心的是好友種的7、8分地文旦幾乎沒賣出，倉庫滿坑滿谷堆了3萬斤，劉心急如焚奔走求救。

劉招男說，林照雄種植技術比他好，不只老欉且使用有機肥，原本都外銷大陸，近2年沒有外銷市場改賣國內，遺孀唐美秀還扶養一個高三女兒，經濟來源都靠文旦。

唐美秀說，她嫁給林照雄20多年，只懂得在田裡忙，丈夫突然過世，自己也不知道怎麼賣，每天望著柚子卻不知賣給誰，吃不下也睡不著。

唐美秀表示，顧客名單都在丈夫腦子，連要打電話都不知道要找誰，9月4日採收文旦後，日夜期盼丈夫好友劉招男趕快來拜訪，但都盼不到，她想配銷到台北果菜市場，不料價格1公斤只有6元到10元，農會也勸她不要送台北。

她表示，去年1斤賣60元，今年只要出清就好，一斤30元也可以，電話0910514562，地址古坑鄉中山路301號。

(中國時報)

惡姨丈虐死5歲女童 檢求刑15年 涼麵正妹吸睛 桃園粉絲衝來買

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。