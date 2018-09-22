涼麵正妹吸睛 桃園粉絲衝來買

2018年09月22日 00:55 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄「運將涼麵」開業逾半年，最近因正妹店員林芮愛工作照在網路瘋傳爆紅，更有桃園粉絲衝來買。其實，她本來是「客串」顧攤，現在變門面擔當，老闆乾脆退居幕後專心研發、備料。她則希望大家不要把她當花瓶，而要回歸涼麵本身，真的愛吃再來買。

一頭烏黑秀髮、踩著高跟鞋、搭配美甲，林芮愛外型亮麗，令人難以與一般攤販做連結。她曾對演藝圈有憧憬，上過國光幫幫忙、綜藝大熱門等節目，在大陸當麻豆2年，才剛回國就受友人Peter邀請，到前鎮區賣涼麵，短短1個月，就讓業績翻紅。

她每天上午7時上工備料削小黃瓜、紅蘿蔔分裝，接著推餐車擺路邊攤，每天兩個時段、各限量50盒。最近工作照被熱門粉絲團轉載，讓網友暴動，深深因她的氣質及外表而動心，搶著上門光顧，她特別追加20盒，還是賣不夠，1小時即完售，提早打烊。

記者在場觀察，上門客人清一色是男性顧客，主要為鄰近辦公上班族，但也有粉絲專程而來，採訪過程有1名男性客人特地從桃園來買，不過太晚到場已售罄，只能與林芮愛合照圓夢。

她認為，自家涼麵好吃才是重點，麵條是手工自製，搭配麻醬及炸醬調配而成的「雙醬」，佐以豬肉末，饒富多層次口感；而泰式嫩雞口味則是酸酸甜甜，清爽無負擔，深受女性喜愛。

她笑說，不曉得會莫名爆紅，還是會專心賣涼麵，現在團隊僅有4人，人力不足採限量販售，未來計畫在三民區山東街開店面，給客人舒適環境用餐；她目前先專注顧攤，偶爾兼職麻豆，至於年紀及感情世界則是女人的祕密。

(中國時報)