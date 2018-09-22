桃園非營利幼兒園 月費降1500

2018年09月22日 00:55 中國時報 蔡依珍 、 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

今年開始招生的經國非營利幼兒園21日因應中秋佳節將至，舉辦「關懷月‧團圓日」，邀請祖孫同樂做月餅，桃園市長鄭文燦當場宣布，配合中央政策，明年8月起非營利幼兒園將從現在每月5千元降為每月3500元，讓年輕家庭負擔少一點、幸福多一點。

鄭文燦說桃園8月起實施幼教扎根計畫，包括就學補助向下延伸至4歲，也就是中班以上學生就讀公立幼兒園免學費，私立幼兒園每人每學期補助1.5萬元等，效果好、入園率提高，明年8月將再增加非營利幼兒園福利，月費從5000元降至3500元、等同公幼。

鄭文燦強調非營利幼兒園可延長留園到19時、寒暑假也照常開園，廣受雙薪家庭和上班族喜愛，上任來已開辦10園、12據點、總計招收1192人，其中不乏與空校舍合作，將持續盤點公有閒置空間或土地增設，預計2020年會有30園40個據點、超過4000個名額，私立幼兒園與公共化幼兒園比例也將從升格前8比2、提高到6比4。

另外桃園市公共自行車YouBike將於10月1日起受理投保公共自行車傷害險，騎乘者若有事先於網站登記個人身分資料，在騎乘YouBike時發生意外事故，導致住院、失能或死亡3種情況，不論自摔或被撞受傷，都能連絡國泰產險公司處理後續理賠。

(中國時報)