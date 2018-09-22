柯酸姚文智民調 看怎麼取樣

2018年09月22日 00:55 中國時報 張潼 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

政論節目主持人彭文正自辦台北市長選舉民調，民進黨參選人姚文智拿到超高92％支持度，藍營參選人丁守中「大笑回應」，爭取連任的柯文哲21日被問到此事也酸說，民調也要看你怎麼取樣，疑暗指該份民調並不公允。

民調看歸看 還是要做事

至於近日有2份民調都顯示姚文智支持度在藍綠白3名參選人中都居最末，分別為11.1％、8％，柯文哲則都高居第一，甚至「泛綠支持者」中，柯文哲的支持度也都高於姚文智。對此，柯文哲說，民調就是每天看看，看完繼續做自己的事，他也沒改變什麼，每天繼續工作而已。

不過，姚文智2份民調的支持度都不如柯文哲，外界也關注民進黨是否私下暗助？柯文哲仍說，他還是一樣，現在這樣很好，就是每天做自己的事，市政繼續走，他已經想通了，就照市政行程走到法定11月8日再請假，剩下的之後再說。

媒體追問，姚文智也有一份民調（彭文正）顯示92％支持度？柯文哲說，那要看怎麼取樣，為什麼從92％變8％？柯還大笑回說，這種問題你（指提問記者）是真的不知道，還是假的不知道？幹嘛問這種陷害人的題目？

柯P來合照 高嘉瑜閃遠

除受訪時暗酸對手姚文智，「白綠」之間的矛盾昨天也在北市議會上演。柯文哲昨下午前往議會各委員會送蘋果，慰問議員審查局處預算辛勞，沒想到，當柯文哲進入委員會與各議員合照，被外界視為友柯派的民進黨議員高嘉瑜卻閃遠遠，還高唱《左右為難》。

財建委員會召集人鍾小平要高嘉瑜和柯文哲站近一點，高求饒「我要保持中立，不要害我！」高嘉瑜事後說，她前一天也是這樣中間隔人地跟姚文智站一起。

(中國時報)