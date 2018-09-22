柯酸姚文智民調 看怎麼取樣

台北市長柯文哲昨天下午前往議會財建委員會送水果慰勞議員，民進黨市議員高嘉瑜刻意遠離柯文哲，面對國民黨鍾小平要高與柯靠近一點，高嘉瑜直呼「我很黑不要再害我」。（林縉明攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

政論節目主持人彭文正自辦台北市長選舉民調，民進黨參選人姚文智拿到超高92％支持度，藍營參選人丁守中「大笑回應」，爭取連任的柯文哲21日被問到此事也酸說，民調也要看你怎麼取樣，疑暗指該份民調並不公允。

民調看歸看 還是要做事

至於近日有2份民調都顯示姚文智支持度在藍綠白3名參選人中都居最末，分別為11.1％、8％，柯文哲則都高居第一，甚至「泛綠支持者」中，柯文哲的支持度也都高於姚文智。對此，柯文哲說，民調就是每天看看，看完繼續做自己的事，他也沒改變什麼，每天繼續工作而已。

不過，姚文智2份民調的支持度都不如柯文哲，外界也關注民進黨是否私下暗助？柯文哲仍說，他還是一樣，現在這樣很好，就是每天做自己的事，市政繼續走，他已經想通了，就照市政行程走到法定11月8日再請假，剩下的之後再說。

媒體追問，姚文智也有一份民調（彭文正）顯示92％支持度？柯文哲說，那要看怎麼取樣，為什麼從92％變8％？柯還大笑回說，這種問題你（指提問記者）是真的不知道，還是假的不知道？幹嘛問這種陷害人的題目？

柯P來合照 高嘉瑜閃遠

除受訪時暗酸對手姚文智，「白綠」之間的矛盾昨天也在北市議會上演。柯文哲昨下午前往議會各委員會送蘋果，慰問議員審查局處預算辛勞，沒想到，當柯文哲進入委員會與各議員合照，被外界視為友柯派的民進黨議員高嘉瑜卻閃遠遠，還高唱《左右為難》。

財建委員會召集人鍾小平要高嘉瑜和柯文哲站近一點，高求饒「我要保持中立，不要害我！」高嘉瑜事後說，她前一天也是這樣中間隔人地跟姚文智站一起。

(中國時報)

總舖師手路菜 來歸仁喫辦桌 澎湃超值 深坑多福宴開賣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。