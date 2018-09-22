澎湃超值 深坑多福宴開賣

2018年09月22日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

去年創下7分鐘搶購一空的深坑多福宴22日中午開賣，本次活動將在10月5日於深坑老街舉行，今年推出超澎湃的14道經典在地料理與創意豆腐美食，不但可吃到深坑傳統經典料理，更能品嘗五星飯店的高檔創新菜色，14道菜只要3999元，絕對超值。

來吃創意豆腐美食

深坑豆腐聞名全台，新北市推動多福宴每每引發搶購熱潮，地方店家與五星飯店各出奇招，吸引許多民眾餐與，去年更打破紀錄，席開50桌的多福宴，在「深坑商圈好好玩」臉書粉絲專頁開放報名後，在短短7分5秒內就搶購一空。

經發局長張峯源表示，深坑老街經新北市政府修復，更充滿濃厚懷舊風情，深坑多福宴活動讓美味料理結合古樸老街，提供難得的傳統封街辦桌體驗，吸引許多國內外饕客參與。

張峯源說，今年菜色以「經典創新」為主題，推出14道深坑在地美食，不僅有傳統經典料理，還能品嘗五星飯店的高檔創新菜色。

經發局表示，料理包含前菜、主菜、湯煲與甜點四大類，經典料理包含在地知名店家大樹下的豆腐羹湯、古早厝的日月麻辣臭豆腐、麗芬肉粽的雙色古早味油飯與三拾堂的乾鍋臭豆腐等。

五星飯店高檔菜色

創意料理則包含假日飯店的黃金泡菜臭豆腐捲、陳家豆腐的香煎富貴餅、福容飯店金銀扇影白玉盤與廟前阿家的糖醋金黃豆腐魚等，都是不可錯過必吃料理。

今年多福宴還有里歐咖啡的碳烤豆腐冰淇淋、寶桂的店豆腐麻糬和五號烘焙坊的黃金豆腐佐墨爾本黑森林豆腐蛋糕，高體紮實口感綿密，要顛覆民眾的味覺和想像。

(中國時報)