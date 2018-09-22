陳譏切割民進黨 綠斥牽強

2018年09月22日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

民進黨桃園市黨部刊登平媒廣告，宣傳黨籍提名市議員參選人，遭國民黨桃園市長參選人陳學聖陣營指稱，內容是鄭文燦意圖與民進黨切割最有利的證據。民進黨議會黨團書記長楊家俍駁斥並出示照片，指民進黨議員都樂於與鄭市長合照，但沒有人要掛跟陳學聖的合照，還秀圖諷刺「大家來找碴，學聖在哪裡？」

楊家俍表示，民進黨桃園市黨部刊登的文宣，由市長鄭文燦出面，以「超越對立、翻轉桃園」為主題，再以11月24日用選票支持桃園隊，轉動桃園的希望，讓市民看見幸福、桃園看見天光為說明，大家都很樂於跟市長合影或出席同一場合。

不見合影 楊嗆誰切誰

不過陳學聖陣營卻指出，民進黨文宣上斗大標題「超越對立、翻轉桃園」，言下之意就是超越黨派，試圖模糊焦點、混淆試聽，鄭市長分明要與民進黨做切割。

「這會不會太牽強？」楊家俍表示，以平鎮為例，路口只見黨籍市議員自己的看板，不見與陳學聖合影，「到底誰切割誰？」，他還希望「大家來找碴，學聖在哪裡？」

陳駁少看板 減低浪費

陳學聖表示，自己看板數量不多，其一主因是看板費用不斐，團隊資源有限，為減少資源的浪費，盡量以勤跑代替，減少支出，或者是與市議員候選人合掛，另外，看板多以議題文字為主要訴求。

「自己並非偶像明星，且市民要的是政見，會盡量以文字為主。」陳學聖陣營表示，多數看板表達訴求並反問鄭文燦的方式高掛，卻遭市府單位關切，承受壓力，原先承諾可掛的地點，最終反而都不願意提供，因此目前多以電子看板為主，有積極協調廣告商協助，會集中資源在選戰最後一個月。

(中國時報)