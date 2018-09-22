龍搗燕票倉 喊北屯不再無人管

台中市長林佳龍（中）強調，北屯區不再是無人管的北屯，將打造「台中洲際棒球文創園區」。（盧金足翻攝）

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中國時報
／台中報導

台中巿北屯區支持林佳龍連任後援會20日成立，3000多名北屯支持者擠爆洲際迷你蛋會場，林佳龍強調，將打造台中洲際棒球文創園區，北屯區不再是無人管的北屯；對此，國民黨台中市長參選人盧秀燕團隊發言人吳皇昇表示，林佳龍是北屯發展最大阻礙，相信市民有一定判斷能力來檢視，並想到盧秀燕的用心。

設後援會 推棒球文創園區

北屯區是台中人口蓬勃發展的行政區，也是盧秀燕耕耘多年的選區，林佳龍後援會成立直搗北屯大票倉，他在致詞時強調，上任3年多來，北屯區不再是無人管的北屯，第28及30公墓將改綠地，可提供15公頃綠地，搭配大坑風景區成完整休閒空間。

市府推動8年1萬戶社會住宅政策，北屯社會住宅提供托嬰中心、社會服務站、店鋪等社區福利設施，預計2021年上半年完工。

林佳龍說，招商引資有成，好事多連鎖賣場落腳北屯線捷運機廠旁，串聯多功能運動中心、洲際棒球場等，形成「台中洲際棒球文創園區」，北屯國民運動中心及網球中心、籃球中心，打造環繞台74號道路「運動廊道」，讓北屯區成為精華地段。

燕團隊稱 建設選區貢獻多

針對對林佳龍稱「北屯區不再無人管」等，吳皇昇表示，盧秀燕擔任民意代表以來，對北屯建設、台中發展貢獻良多，如台74、鐵路高架捷運化、東山路市129線道路拓寬、捷運綠線工程等，都是大家熟知的良善建設。

吳皇昇強調，若真要說沒人管，就是這3年多來，林佳龍讓北屯整個停滯，請別再消費北屯人了！

(中國時報)

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