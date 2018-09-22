特產當主角 黃偉哲特有種

2018年09月22日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

最不像選舉看板的看板！民進黨台南市長參選人黃偉哲捨棄傳統人像看板，大膽嘗試以芒果、虱目魚等台南特產當主角，推出16款「台南，特有種」競選看板，黃偉哲強調，選舉固然要宣傳，但更該宣傳的是台南美好，「縮小自己，行銷台南而不只是拚選舉。」

一度掙扎 決心放手嘗試

傳統選戰多以人像、大頭照當選舉看板，台南本屆市議員選舉則幾乎找上吸票機賴清德合影，黃偉哲嘗試打破框架，20面「台南，特有種」看板即日起在中西區、七股等15個行政區露出，每一面主角都是台南物產、小吃、風景等，僅角落秀出Q版黃偉哲人像，黃偉哲21日發表最新一波競選看板坦言，既期待又怕受傷害。

黃偉哲說，黨內初選後迄今半年未新增宣傳看板，隨著選戰邁入倒數2個月，跟團隊討論新一波廣告看板訴求，採用與選舉無關的元素取代傳統候選人照片，「主角不是我，會顧慮民眾看不懂，內心很掙扎。」但年輕人心聲說服他自我挑戰。

城市美學 提升選舉層次

設計師盧仲麒表示，滿街候選人看板照片，之於街景是相當突兀的，選舉過後也不美觀，無助城市視覺，希望透過這次嶄新創作理念，以「城市美學」將選舉層次提高。黃偉哲說，歷來選舉，廣告競選看板在選戰結束後就失去意義，競選旗幟則成為田間趕鳥工具，期待嶄新看板能融入街景。

曾遭揶揄是西瓜，黃偉哲說，團隊曾有人提議用西瓜當看板，但他抵死不從，「誰說台南只有西瓜，我們還有文旦、芒果、碗粿。」出身七股的黃偉哲說，看板幾乎都選用台南人熟悉的特產，濃郁台南味很適合推薦給各縣市民眾。

(中國時報)