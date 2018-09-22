劉櫂豪客家牌 饒慶鈴護原民

劉櫂豪夫婦穿起客家花布衫，針對客家族群推出政見。（楊漢聲攝）

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中國時報
／台東報導
國民黨台東縣長參選人饒慶鈴（左）發布《台東Saic’len》競選歌曲。（楊漢聲翻攝）

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪21日舉行「客家文化 代代相傳」影片發布記者會，劉櫂豪夫婦穿起客家花布衫，針對台東縣內占20％客家鄉親推出包含語言及文化等6大政見，要爭取客家鄉親選票；對手國民黨台東縣長參選人饒慶鈴陣營則發布《台東Saic’len》競選歌曲，是阿美族語的加油之意，要鞏固原住民選票。

端牛肉爭客家鄉親

台東縣有20％的客家人口，是台東多元文化不可或缺的重要組成。劉櫂豪表示，客家鄉親在早期開墾台東扮演重要角色，是台東多元文化的重要面向。然而，最近客家語言、文化發展遇到一些挑戰。他認為，政府有責任與民間合作，推動客家文化與語言的發展及傳承。

劉櫂豪說明未來若擔任縣長，一定會努力推動客家相關政策，例如：成立縣級的客家諮詢委員會、活化客家學堂、舉辦文化講習、建立友善客語環境等，將來也會鼓勵教育機構舉辦客語演講觀摩、比賽並推廣客語日，並重視客家庄基礎建設與籌畫美食、服裝與工藝品競賽。

饒慶鈴陣營則在21日發布《台東Saic’len》競選歌曲，她表示，Saic’len是阿美族語加油的意思，希望用「加油」來提振台東人的士氣，讓大家對台東的未來充滿希望，擁有更多憧憬；《台東Saic’len》歌詞沒有提及任何與政治、選舉相關的內容，就是希望選舉結束後，歌曲依然可以朗朗上口，走到哪、唱到哪，把台東的榮耀、族群傳唱到各個角落。

歌曲固樁提振士氣

饒慶鈴強調，《台東Saic’len》結合了台東多元族群、年齡與職業，象徵著因為有著大家的共同加油，台東未來就是燦爛豐富的希望，希望大家會喜歡。最重要的，鼓勵在地年輕人勇於站出來，用另一種方式發「聲」一起愛台東。

(中國時報)

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