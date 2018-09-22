學姊正夯 林右昌幕僚成嬌點

2018年09月22日 00:55 中國時報 李怡萱／基隆報導

不讓柯P專美於前！選舉將近，候選人除了狂打政績牌，也不約而同推出「學姊牌」，近日民進黨基隆市長參選人林右昌身邊的正妹幕僚沈詠珮曝光，清新甜美外表與一頭飄逸長髮成了選舉另類「嬌點」。據悉，沈詠珮才剛加入林右昌幕僚團隊不到1個月，過去也是新聞記者出身，未來將出任林右昌競選辦公室新聞聯絡人。

沈詠珮畢業自淡江大學大眾傳播系，原本在媒體擔任政治記者，還負責台北市府，跑過柯P新聞，對政治、選舉活動並不陌生。日前首度在林右昌團隊中亮相，長髮大眼的亮麗外型，立刻就引發媒體關注。

「如果能為選情加分是最好！」沈詠珮表示，對於新聞、公關工作一直很有興趣，雖然不是基隆人，但之前一直有考慮從事政治工作。她說，現在的職務雖然不是全新的領域，不過也是一個大挑戰，目前就是把該做的做好就好，沒有想太多。

林右昌指出，競選辦公室10月14日才會成立，希望選舉能夠盡量「單純化」，至於是否期待「正妹幕僚」能替選舉帶來更多關注？林笑稱，雖然沈才剛加入競選團隊，但對於她的專業能力相當有信心，之後將讓她負責選舉文宣、媒體聯絡等事務。

另外，身為對手的國民黨參選人謝立功則不以為然表示，「不要靠漂亮發言人轉移焦點、搏版面！」但他也說，目前競選團隊中也有很多「帥哥美女」，會再找適當時間讓他們曝光。

(中國時報)