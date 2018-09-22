侯友宜帶頭 反深澳行動快閃

2018年09月22日 04:10 中國時報 王揚傑 、高彥哲／新北報導 、高彥哲／新北報導

國民黨籍新北市長參選人侯友宜21日凌晨先至三重果菜批發市場拜票，緊接著又趕往新店捷運七張站參加「反深澳公車行動快閃」活動，面對民進黨以「假新聞」議題攻訐反深澳影片，侯友宜說，執政黨是緊張、壓力大，才對他全面圍剿。

侯友宜昨晨5點半在國民黨新北市黨部主委李乾龍、市議員蔡明堂及市議員參選人黃桂蘭、王威元等人陪同下，前往到三重果菜批發市場拜票，並與現場近600名盤商和民眾握手搏感情，市場改建委員會也送上香蕉、李子、梨子和大蒜預祝「招你來凍蒜」；侯說，昨日雖是參選以來首次拜訪，但回到這裡就像回到家，看著他們就像看到自己家人。

侯友宜接著馬不停蹄趕往新店捷運七張站，與新北市議員參選人陳偉杰、王威元、葉元之、江怡臻、唐慧琳、廖先翔及台北市議員參選人羅智強共同參與「反深澳公車行動快閃」活動，在侯友宜帶領下8人一字排開，手持「新北天空，不要汙染」、「拒絕深澳，全面霾伏」等標語，向行經捷運站的民眾大聲疾呼，奉勸政府傾聽民意拒絕PM2.5，盡速將深澳燃煤電廠撤案。

活動中宣布，各參選人反深澳視覺公車將於9月26日及10月1日陸續上路，參選人也將在各自公車路線站牌發放反深澳口罩，號召雙北市民共同加入反深澳行動。侯友宜預告，未來還有更多後續行動，昨日的公車廣告只是開始。

侯友宜表示，前兩天公布「拒絕PM2.5、別再搞深澳！」影片後，就引來綠營大動作反撲，從立法院到行政院再到議員、老縣長、台電、網路等全面動員反擊，說什麼假新聞，代表影片的內容給他們很大的壓力，「既然壓力這麼大，就應該站在民意這邊，把深澳燃煤電廠的案子撤回去」。

葉元之也要求民進黨不要閃躲，並點名王定宇、林俊憲及新北市的民進黨議員，是不是支持深澳燃煤電廠的燃煤議員、燃煤立委？要把立場說清楚、講明白。

(中國時報)