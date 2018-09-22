徐耀昌告抹黑 徐定禎指可公評

2018年09月22日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

民進黨立委管碧玲女婿林子揚出任駐泰代表童子源機要祕書，被爆未通過特考即爽領月薪10餘萬，苗栗縣長參選人徐定禎借力使力，21日將茅頭指向爭取連任的縣長徐耀昌，指其女兒靠特權到交通部觀光局擔任香港辦事處祕書，月領20多萬高薪。徐耀昌陣營則按鈴控告對手，呼籲立即停止一連串抹黑手法。

遭徐定禎陣營點名的徐耀昌長女徐嫚君，稍後對發言人李京勳發表聲明表示「請對手陣營不要為了選舉在他人傷口灑鹽，影響的不會是您的對手，而是牽連幾個無辜的家庭。」她呼籲借鏡駐大阪辦事處長與其家人，因壓力及輿論換得的結果。

徐嫚君溫情喊話，認為如此選舉手段僅顯現徐定禎團隊搬不出更好的政見，也讓徐叔叔丟失了人格！候選人應該亮政績、提政見，攻擊參選人家屬是卑鄙無恥的行為，相信徐叔叔對於這種手段心裡肯定不會踏實。

徐定禎陣營繼批評因案被判刑的前通霄鎮長徐永煌，接任工策會副總幹事不當之後，由於管媽女婿被爆無須專長爽領高薪，不但被前大使打臉也被諷刺管媽女婿領這點錢好委曲。徐陣營順勢再批對手徐耀昌長女，強調人事應適才適所，才符合社會公平正義。

而徐耀昌總部發言人徐廷琮與祕書簡國榮，昨天下午赴地檢署按鈴控告徐定禎與李京勳兩人，屢次以縣府人事問題一再發送黑函或託播廣告抹黑，涉嫌加重誹謗及違反選罷法，盼終止不當抹黑手法。

徐定禎陣營反擊，所提均可受公評之事，也是檢驗參選人最佳時機，另關於競選文宣都有署名參選人或後援會怎能稱為黑函？內容也有所本。

(中國時報)