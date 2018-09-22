選戰省子彈 旗幟訂單少3成

台南市一家印刷業者專接大宗選舉文宣訂單。（程炳璋攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

年底9合1選情冷熱，印刷業者最清楚！台南市一家承接選舉旗幟訂單的印刷業者，今年業績較之前減少3成，相較以往逢選舉年，旗幟、文宣訂單應接不暇，今年截至目前顯得冷清，業者分析，可能與公共場域嚴格取締插旗，網路宣傳取代傳統DM文宣戰有關。

在台南經營7年的印刷業者杜泰源表示，每次選舉都承接起碼上百位參選人的旗幟與文宣品訂單，自嘉義、台南與高雄各黨派、各層級參選人都有，對印刷業來說，9合1選舉因參選人最多，比總統、立委選舉更容易賺到選舉財，但台灣選情逐年退燒，競選旗幟、布條訂單越來越少，今年數量足足比本屆少3成。

業者評估訂單減少原因，與近年來在公共場所嚴格取締插旗有關，加上參選人環保意識提高，減少懸掛旗幟，紛紛改用網路文宣打選戰，省下印刷文宣成本。業者吐露，之前逢選舉年，選戰半年前就開始忙翻天，員工甚至忙到睡工廠，今年卻還未感受忙碌，預計參選人號碼決定後，才可望有一波訂單可接。

杜泰源指出，從文宣訂單也可透露選情，如台中市長選情55波，國民黨籍台中市長參選人盧秀燕最近就一口氣加訂60萬支小扇子，反觀與對手實力懸殊的參選人，旗幟與文宣品訂單就很保守。

此外，業者表示，今年大型懸掛旗幟雖減少，手搖旗業績卻成長約一半，文宣品也不再主打面紙，改以實用口罩、牙籤為主。

(中國時報)

中西區2綠選將打藝文牌 路坑搶修 許乃文夜間勞軍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。