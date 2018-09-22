選戰省子彈 旗幟訂單少3成

2018年09月22日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

年底9合1選情冷熱，印刷業者最清楚！台南市一家承接選舉旗幟訂單的印刷業者，今年業績較之前減少3成，相較以往逢選舉年，旗幟、文宣訂單應接不暇，今年截至目前顯得冷清，業者分析，可能與公共場域嚴格取締插旗，網路宣傳取代傳統DM文宣戰有關。

在台南經營7年的印刷業者杜泰源表示，每次選舉都承接起碼上百位參選人的旗幟與文宣品訂單，自嘉義、台南與高雄各黨派、各層級參選人都有，對印刷業來說，9合1選舉因參選人最多，比總統、立委選舉更容易賺到選舉財，但台灣選情逐年退燒，競選旗幟、布條訂單越來越少，今年數量足足比本屆少3成。

業者評估訂單減少原因，與近年來在公共場所嚴格取締插旗有關，加上參選人環保意識提高，減少懸掛旗幟，紛紛改用網路文宣打選戰，省下印刷文宣成本。業者吐露，之前逢選舉年，選戰半年前就開始忙翻天，員工甚至忙到睡工廠，今年卻還未感受忙碌，預計參選人號碼決定後，才可望有一波訂單可接。

杜泰源指出，從文宣訂單也可透露選情，如台中市長選情55波，國民黨籍台中市長參選人盧秀燕最近就一口氣加訂60萬支小扇子，反觀與對手實力懸殊的參選人，旗幟與文宣品訂單就很保守。

此外，業者表示，今年大型懸掛旗幟雖減少，手搖旗業績卻成長約一半，文宣品也不再主打面紙，改以實用口罩、牙籤為主。

(中國時報)