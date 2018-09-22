路坑搶修 許乃文夜間勞軍

2018年09月22日 00:55 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

一場豪雨將高雄炸出5000多個坑洞，引爆民怨。高市府積極搶修，施工人員更趁夜間人車較少時，忙著重新鋪設道路。高市前鎮小港區參選人許乃文日前深夜特地到場「勞軍」，慰勞辛苦的第一線人員，還給民眾一條安全回家的道路。

許乃文20日凌晨2時許，路過前鎮、小港區交界的中山四路，發現刨鋪路面的勞工朋友，仍辛苦搶修道路，主動上前關心慰問。他特地送上豆漿、饅頭等宵夜慰勞他們，透過臉書粉專直播，民眾也紛紛答謝施工人員犧牲睡眠無私奉獻。

不過，先前國民黨主席吳敦義批評高雄，一場大雨高雄道路就出現5000個洞，基礎建設很差。許乃文則回擊說，吳敦義是眼花了嗎？沒看到那麼多貨櫃車在輾壓嗎？要吳敦義別「內行人說外行話，唱衰高雄人」。

許乃文指出，每個高雄人都知道，中山路連接沿海路，是南部的工業與貨運交通要道，幾乎南台灣的大型聯結車都在此匯聚、通行，每天3萬7000台貨櫃車在輾壓。試問，全台灣有哪條道路像這條路那麼可憐？

許乃文提到，高市府針對這條道路，刨掉地基90公分、加鋪20公分柏油，且深挖超過1公尺，總共投入8億經費，幾乎沒道路有如此規格，吳敦義還批高雄基礎建設差。許乃文反問，老市長對高雄不關心，還敢說高雄是他的第二故鄉。

(中國時報)