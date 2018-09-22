里長何國榮 獲柯P贈匾救人無數

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中國時報
／台北報導

「我一生在交通工作上得到最大的榮耀！」台北市中正區新營里長何國榮推動鄰里交通改善計畫，21日獲市長柯文哲頒贈「救人無數」匾額，表彰對交通改善的特殊貢獻，何國榮強調，他是柯粉、柯家軍，「我可以選不上里長」，但為了台灣未來還有一點點希望，柯文哲一定要連任，再更上一層樓。

何國榮以過去擔任交通警察大隊長經驗，向柯市府建議推動「鄰里交通改善計畫」，柯文哲找何帶頭，在里內規畫多處標線型人行道，及檢討路口5至10公尺畫設部分機車格位，新營里也就成為首個示範里。

柯文哲昨特地到新營里參加中秋晚會，並頒贈鄰里交通改善特殊貢獻獎，他致詞時表示，由於有新營里成功經驗，如今各里報名踴躍，何國榮功不可沒。

他指出，經統計至今年8月底，有299里報名參與，占全市66％，目前已完工242里，另2016年完工度達80％以上的里，實施滿1年後，巷弄交通事故減少58％，事故傷亡人數減少47％，去年北市整體車禍死亡人數更創下近半世紀以來新低。

何國榮說，能獲得柯市長頒贈「救人無數」匾額，這是他一生在交通工作上得到最大的榮耀，感謝柯文哲信任及慧眼；何國榮也坦言，2014年選舉他把票投給連勝文，但4年來參與幾次柯文哲主持的決策會議後，肯定柯的實在、智慧與決策能力。

(中國時報)

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