議員審天文館預算 關心天有異象

2018年09月22日 00:55 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

北市議會教育委員會21日下午審查市立天文館預算，議員厲耿桂芳提及，最近台灣世局混亂，天文館是否觀察到「天有異象」？此話一出，在場藍綠議員紛紛開玩笑回應「有觀察到誰會連任嗎？」但館長陳岸立回應，天文館所學是天文學，比較不是占星。

審查天文館預算時，厲耿桂芳詢問陳岸立，她認為近年是否天有異象，導致台灣世局很混亂？加上最近天空也都霧霾一片，雖然歷朝歷代曾有這樣的觀察，台灣雖是現代國家，但還是可以看看有沒有此類觀察，「實在太亂了！」

議員許淑華、教委會召委陳重文聞言，開玩笑追問天文館有沒有觀察到誰能連任？在場有7位議員像是「北斗七星」，要不要幫忙看一下？此時，議員李建昌則「吐槽」，誰要是相信這個，會建議他去聯合醫院松德院區看病。

對於議員打趣詢問，陳岸立表示，提問屬於比較「占星」的部分，但天文館人員學的是天文學，兩者有點差異，占星是占卜，天文學則是理解天文運轉等。

另外，昨天教育委員會也暫擱音樂圖書中心「專案維管」預算。委員會雖找來文化局長鍾永豐與北市圖一起報告，表示AIT遷移後原址將打造圖書館、1500席古典音樂專用表演廳、600席當代音樂表演廳、北市交與北市圖的排練和行政空間；只是，議員最後仍認為， 該處後續維護管理費用雖不多僅1800餘萬元，但「頭過身就過」，後續是好幾百億工程，要求2單位應將資料更詳細備齊再來審，否則對市民真的無法交代。

(中國時報)